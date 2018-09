PSV wint met ruime cijfers van Willem II

In het eigen Philips Stadion heeft PSV zaterdagavond overtuigend gewonnen van Willem II. In de Brabantse derby waren de Eindhoven met 6-1 te sterk voor de club uit Tilburg.

Bij rust stond PSV al met 4-0 voor na goals van Jorrit Hendrix (een fraaie volley van buiten het strafschopgebied), Steven Bergwijn, Gastón Preiro (penalty) en Nick Viergever. Na rust scoorde Spanjaard Fran Sol de enige tegengoal. Viergever en Bergwijn maakten daarna nog hun tweede goals van de avond.

Na vier speelrondes heeft de landskampioen nog geen puntenverlies geleden. PSV staat eerste met vijf punten voorsprong op AZ, dat zondag tegen Heracles speelt. Willem II staat zesde.

ADO - Excelsior

Bij de 4-2 zege van ADO Den Haag op Excelsior zaterdagavond speelde Abdenasser El Khayati een hoofdrol. De 29-jarige Rotterdammer scoorde alle vier de goals op het kunstgras in Kralingen, waarvan een zeer fraai met een krullend schut van buiten het strafschopgebied. Het was de tweede overwinning van ADO dit seizoen, dat nu op de vijfde plaats staat met zes punten. Excelsior heeft vier punten en staat op de dertiende plaats.

VVV - Heerenveen

VVV-Venlo en sc Heerenveen kwamen in De Koel in Venlo niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Waar de Friezen de eerste helft de wedstrijd domineerden, met Sam Lammers die na een half uur de score opende, was de slotfase voor de thuisploeg.

Nieuwkomer Patrick Joosten, gehuurd van FC Utrecht, zorgde als invaller in de 69ste minuut voor de gelijkmaker. Beide teams hebben na vier speelronden vijf punten.