VS steunt Palestijnse vluchtelingen niet langer financieel

De Verenigde Staten betalen niet langer mee aan het UNRWA, het agentschap van de Verenigde Naties dat Palestijnse vluchtelingen helpt. De organisatie vertoont volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken “onherstelbare gebreken”.

De kosten die het UNRWA met zich meebrengt zijn oneerlijk verdeeld, schrijft woordvoerder Heather Nauert van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persverklaring. “Daarnaast zijn het business model en de fiscale praktijken van UNRWA simpelweg onhoudbaar”, schrijft ze. De gemeenschap die van UNRWA-geld gebruikmaakt blijft bovendien “eindeloos en exponentieel” groeien.

Vijandig

Het UNRWA geeft in een verklaring aan zich allerminst te herkennen in de karakterschets van de Amerikanen en verwerpt de kritiek “in de sterkst mogelijke bewoordingen”. Het agentschap voorziet naar eigen zeggen jaarlijks vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen van hulp en zorg. Het agentschap schrijft:

“Onze programma’s hebben een bewezen staat van dienst in het creëren van een van de meest succesvolle menselijke ontwikkelingsprocessen in het Midden-Oosten, en boeken resultaten.”

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft het Amerikaanse besluit volgens persbureau AP zaterdag “een aanval op rechten van Palestijnen” genoemd. “Deze stap versterkt het terrorisme in de regio, en dient de vrede niet”, aldus Nabil Abu Rudeneh. Hij geeft aan dat de Palestijnse autoriteiten een gang naar de Veiligheidsraad van de VN overweegt. President Trump erkende Jeruzalem in december vorig jaar als de hoofdstad van Israël. Het beëindigen van financiële hulp is volgens Abu Rudeneh een nieuwe vijandige daad aan het adres van de Palestijnen.

Niet voldoende

Dat de Verenigde Staten zich terugtrekken is financieel een behoorlijke domper voor het UNRWA. Bijna dertig procent van het jaarlijkse budget bestaat uit Amerikaans geld, rekent AP voor. Geheel verrassend is de beslissing echter niet. De regering van president Trump maakte in januari ‘slechts’ 60 miljoen dollar over aan de organisatie. Ter vergelijking: in 2017 ontving het UNRWA nog 364 miljoen Amerikaanse dollars.

“Toen we in januari een bijdrage deden hebben we aangegeven dat de Amerika niet langer bereid is de onevenredig verdeelde lasten te dragen”, aldus Nauert. Ze erkent dat verschillende landen, zoals Zweden, Egypte en Qatar, toen in actie zijn gekomen maar “de algehele internationale response was niet voldoende.”

Het Palestijnse Hamas, dat de macht heeft in Gaza, reageerde zaterdag ook en beschuldigt de VS ervan het UNRWA aan te pakken om zo te voorkomen dat Palestijnse vluchtelingen terug naar hun huizen kunnen. “Het is duidelijk dat Trump niet alleen de kant van Israël kiest, maar ook samen met hen de rechten van ons Palestijnse volk aanvalt”, aldus woordvoerder Hazem Qassem tegen AP.