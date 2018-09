Stadionplein in Amsterdam definitief niet vernoemd naar Cruijff

Het Stadionplein in Amsterdam-Zuid krijgt definitief niet de naam van de in 2016 overleden Johan Cruijff. Dat melden AT5 en de Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek.

De krant en de stadszender van Amsterdam deden een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en legden zo “een reeks van fouten en onhandige formuleringen” in het hernoemingsproces bloot. “Ambtenaren en bestuur hebben in hun enthousiasme over het Johan Cruijffplein te weinig stilgestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure”, zegt burgemeester Femke Halsema tegen de Volkskrant. Het Amsterdamse college van burgemeesters en wethouders gaat daarom nu op zoek naar een nieuwe locatie, waar omwonenden wél worden betrokken bij het besluitvormingsproces. In de Volkskrant:

“Het plein is door een opeenstapeling van slordigheden en onhandige formuleringen bij de naamswijzigingsprocedure ongeschikt geworden als eerbetoon voor Cruijff.”

Het idee om het plein met daarop het Olympisch Stadion naar de oud-voetballer te vernoemen rees al snel na het overlijden van Cruijff in 2016. De weerstand tegen het plan groeide vrijwel even snel mee. Een petitie tegen de naamsverandering werd meer dan 3.300 keer ondertekend. Tegenstanders vonden de naam Stadionplein historisch te belangrijk om zomaar overboord te gooien. In het stadion dat dus de naamgever van het plein blijft, werden in 1928 de Olympische Spelen georganiseerd. Dat Cruijff er in 1972 de wereldbeker won met Ajax kon daar in de ogen van de criticasters niet tegenop.

Later bleek bovendien dat de Commissie naamgeving openbare ruimten (Cnor), een adviesorgaan, de naamswijziging ook had afgeraden. Uit het Wob-verzoek van de Volkskrant en AT5 blijkt nu dat dat advies “door geklungel van ambtenaren” nooit bij de verantwoordelijke bestuurders op het bureau belandde. Zo sleutelden een medewerker van de Cnor en van stadsdeel Zuid samen dusdanig aan een document, dat het negatieve advies plots positief werd.

Kwade opzet

Dat ging nadrukkelijk zonder kwade opzet, bezweert de huidige burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. “Wel blijkt dat ambtenaren en bestuur in hun enthousiasme te weinig hebben stilgestaan bij de zorgvuldigheid van de procedure”. zegt ze tegen de Volkskrant.

Jozias van Aartsen, een aantal maanden waarnemend burgemeester in Amsterdam, geeft aan het negatieve Cnor-advies wel te hebben gezien, maar de naamswijziging toch door te hebben gezet. Wetende dat het dossier was opgestart onder zijn voorganger, wijlen Eberhard van der Laan, zette hij door.