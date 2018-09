Slachtoffers steekpartij Amsterdam CS Amerikaanse toeristen

De twee personen die vrijdagmiddag zijn neergestoken op het centraal station in Amsterdam zijn Amerikaanse toeristen. Dat bevestigt de Amsterdamse politie na een verklaring van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

Die gaf zaterdagmiddag aan met zijn twee landgenoten in contact te staan. Beiden liggen zwaargewond maar aanspreekbaar in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. Hoekstra wenst ze een spoedig herstel toe. De ambassade werkt nauw samen met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten om te achterhalen wat er vrijdag precies gebeurd is. Duidelijk is dat de politie rekening houdt met een terroristisch motief.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Update CS

De gisteren neergestoken toeristen zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij liggen beiden nog in het ziekenhuis en zijn aanspreekbaar. De 19-jarige verdachte, die ook nog in het ziekenhuis ligt, wordt met een tolk gehoord. Later mogelijk meer info nav dit verhoor 1 september 2018 @ 10:26 Volgen

Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat de man die vrijdag op het station willekeurig om zich heen begon te steken een 19-jarige Afghaan is met een Duitse verblijfsvergunning. Nadat de man de toeristen neerstak, werd hij neergeschoten door agenten die hem in zijn onderlichaam raakten. Ook hij ligt in het ziekenhuis, waar hij met behulp van een tolk en onder politiebewaking wordt verhoord.

Na het incident vrijdag is de tas van de vermeende dader onderzocht. Gedurende dat onderzoek werd de westtunnel van het station een aantal uur afgesloten. In de tas zijn geen verdachte zaken aangetroffen.