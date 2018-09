Ovatie voor speechende dochter McCain na verhulde sneer naar Trump

„Vandaag rouwen wij om Amerikaanse grootheid – de echte, niet de goedkope retoriek van mensen die niet in de buurt kunnen komen van de offers die mijn vader met heel zijn hart heeft gebracht.”

Tijdens de begrafenisdienst voor haar vader, senator John McCain, sprak zijn dochter Meghan bittere woorden, in tranen gedrenkt, die publiekelijk rondgingen in de pers en op sociale media als een aanval op president Trump. „Het Amerika van John McCain hoeft niet opnieuw groot te worden gemaakt, dat Amerika was altijd al groot.” Na die woorden van Meghan McCain, midden in haar rede, barstte een ovatie los in de National Cathedral van Washington.

In deze kerk kwamen de uitvoerige openbare plechtigheden voor de vorige week zaterdag overleden senator en voormalige presidentskandidaat John McCain zaterdag tot een eind. McCain wordt in een besloten plechtigheid begraven op de militaire begraafplaats van Annapolis, Maryland.

Aansporingen om politieke loopgraven te verlaten

In de grote kathedraal hadden zich honderden mensen verzameld, onder wie drie oud-presidenten: Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton. President Trump was nadrukkelijk niet uitgenodigd. Zijn dochter Ivanka zat wel in de kerkbank. Obama en Bush hoorden tot de sprekers.

Zij prezen de Republikein McCain om zijn eerlijkheid en zijn gewoonte geen acht te slaan op partijgrenzen in zijn politieke loopbaan. „Onze politiek lijkt soms maar klein, gemeen, benepen”, zei Obama. „Een komen en gaan van holle retoriek, beledigingen, nep-twisten en kunstmatige verontwaardiging. Dat is politiek die stoer doet, maar in feite voortkomt uit angst. John riep ons op groter en beter te zijn dan dat.”

Als Trump de aanvallen heeft opgemerkt, dan heeft hij ze geen reactie waardig gekeurd. Tijdens de ruim tweeënhalf uur die de plechtigheid duurde, stuurde hij enkele berichten via Twitter de wereld in over de handelsafspraken die deze week met Mexico werden gemaakt, en over het feit dat Canada zich (nog) niet bij deze afspraken heeft aangesloten. „Als wij geen eerlijke deal voor de VS kunnen sluiten na jaren van misbruik, dan ligt Canada eruit.”

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018

Meer dan verhulde aanvallen op president Trump bevatten de meeste toespraken aansporingen om de politieke loopgraven te verlaten. Op Capitol Hill is vriendelijke omgang met leden van de andere partij al verdacht geworden. „Hersenloze partijdiscipline”, noemde oud-senator Joe Lieberman (Democraat) dit. „Van beide partijen.”

Weduwe Cindy McCain en de kist. Foto AFP Oud-president Barack Obama tijdens de begrafenisdienst voor John McCain in Washington. Foto Chris Wattie/Reuters Oud-president Barack Obama, Michelle Obama, oud-vicepresident Al Gore, oud-president George W. Bush, Laura Bush en Hillary Clinton Foto Saul Loeb/AFP

‘Hij wilde als laatst lachen’

Onder het oog van zijn 106-jaar oude moeder, zijn weduwe en zijn kinderen werden de moed, het temperament en de humor van McCain geprezen. „Hij zat vol streken”, zei Obama. „Hij wilde als laatste lachen. En dat had hij niet beter kunnen doen dan door ervoor te zorgen dat George (Bush) en ik hier, voor het oog van het hele land, aardige dingen over hem zouden zeggen.”

Vrijdag nam de Senaat en het Amerikaanse publiek afscheid van McCain met verschillende toespraken. Onder hen Trumps vicepresident Mike Pence, die zei dat de president hem had gevraagd naar de Senaat te gaan om te spreken. „De president zei gisteren: wij respecteren de diensten die hij het land heeft bewezen.”