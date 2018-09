Opbrengst Elfstedenzwemtocht loopt op tot 4,7 miljoen

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht inmiddels al ruim 4,7 miljoen euro opgehaald. Dat meldt de zwemmer zaterdag op Twitter. Daarmee is hij zijn oorspronkelijke streefbedrag an 4,5 miljoen euro voorbij. Het geld gaat naar kankeronderzoek.

Van der Weijden keerde zaterdagochtend even terug naar het Friese Burdaard. Daar moest hij maandag 20 augustus zijn tocht staken, na 163 kilometer en 55 uur zwemmen. Hij werd tussen Bartlehiem en Dokkum niet lekker en besloot in samenspraak met zijn arts te stoppen.

In een interview met NRC zei de olympisch kampioen, die zelf leukemie overleefde, voorafgaand aan zijn zwemtocht dat hij zich schuldig voelde:

“Het meest extreme dat ik me kan voorstellen, de Elfstedentocht zwemmen, kan ik opbrengen omdat ik me schuldig voel. Schuldig ten opzichte van kankerpatiënten die het niet hebben overleefd. Ik draag het voortdurend met me mee, en het is fijn om daar wat mee te doen, om er uiting aan te geven in plaats van het weg te stoppen.”