Nederlandse privacy expert vermist in Noorwegen

De 47-jarige Amsterdammer Arjen Kamphuis is sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Kamphuis, die bekend is vanwege zijn werk op het gebied van privacy en internetveiligheid, werd voor het laatst gezien in de Noorse plaats Bodø, in het noorden van het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens persbureau ANP op de hoogte van de vermissing.

Volgens een vriendin van Kamphuis was hij twee weken op vakantie in Noorwegen. Zij zei tegen ANP:

“Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland, had een ticket terug voor die dag teruggeboekt. Maar inmiddels heeft hij diverse werk- en privéafspraken gemist.”

NRC-journalist Liza van Lonkhuyzen schrijft veel over technologie en privacy, en kent Kamphuis daardoor ook. “Het is zijn missie om ervoor te zorgen dat journalisten in allerlei landen veilig met hun bronnen kunnen communiceren.”

Hiken

Kamphuis zou op de dag van zijn vermissing hebben uitgecheckt uit een hotel in Bodø. Het lijkt er op dat hij daarna is gaan hiken. De omgeving van Bodø staat bekend om zijn ruige landschap. Kamphuis zou er in het verleden vaker hebben gewandeld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten, meldt het ANP. Ook is er contact met de familie van Kamphuis. Tweets over de vermissing van Kamphuis en oproepen tot informatie over zijn lot zijn online inmiddels meer dan duizend keer gedeeld.

Arjen Kamphuis is specialist in cybersecurity en schreef onder meer het boek ‘Information Security for Journalists’. Hij werkt bij Brunel als Technology en Security Director, en vliegt daarnaast de wereld over om journalisten en activisten te trainen. Kamphuis wordt vaak geciteerd in Nederlandse media op het gebied van internetbeveiliging, ook in NRC.