Jongen (13) komt om na botsing bij voetbalwedstrijd

Een dertienjarige keeper van voetbalclub MvR uit het Gelderse ‘s-Heerenberg is zaterdagochtend na een botsing tijdens een wedstrijd om het leven gekomen. Volgens de website van de club raakte de jongen na de ongelukkige botsing bewusteloos. Ondanks noodhulp van toegesnelde EHBO’ers overleed hij later in een ziekenhuis in Nijmegen.

“Het zag er meteen ernstig uit”, zegt een getuige tegenover lokale krant De Stentor. “We hebben onmiddellijk 112 gebeld. Op het veld is een AED [een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. red] aanwezig. Die is gebruikt. Maar de hartslag viel weg en de ademhaling viel weg.”

De club organiseerde zaterdagmiddag een bijeenkomst voor de spelers van de teams en de hulpverleners die bij het ongeluk aanwezig waren. Ook iemand van slachtofferhulp was erbij. De wedstrijden van zaterdag en zondag heeft MvR afgelast. De trainingen van maandag gaan eveneens niet door.