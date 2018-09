We rijden door Frankrijk met de kinderen op de achterbank. Het valt niet altijd mee om de rust te bewaren dus grijpen we nog weleens terug op een oude tactiek: „Als jullie lief zijn, krijg je bij de volgende benzinepomp een ijsje.”

Zo gezegd, zo gedaan. Later op de dag willen ze wel weer een ijsje omdat ze zo lief geweest zijn. Er is tenslotte, volgens onze jongste zoon „een keizer geboren”. Het duurt even voordat bij ons een licht opgaat. „Aha, je bedoelt ‘een precedent geschapen’.”

