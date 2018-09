Een heter daadje

In Rome is het dak van een kerk ingestort. Toeval? Nee, natuurlijk niet. Het is een waarschuwing van God zelf, die vindt dat er nu echt een eind moet komen aan die Roomse viespeukerij. De paus moet gewoon keihard ingrijpen. Hoe? Door dat idiote celibaat af te schaffen, bepaalde pedo’s chemisch te castreren en alle nonnen een lingeriesetje van Marlies Dekkers te geven. En hij mag allerlei zaakjes niet meer eerst toedekken om daarna op jankerige toon te vertellen dat hij het allemaal heel erg vindt. Hij lijkt Stef Blok wel. En anders moet hij van God een tekenwedstrijd over de profeet Mohammed organiseren. Met als titel: Geef ze van cartoon. Daar wordt doorgaans heel ontspannen op gereageerd in de moslimwereld. Die zijn gek op humor.

Zal de paus inderdaad jarenlang alles geweten hebben van die Amerikaanse smeerlap? Ik vrees van wel. Net als dat Rutte vijf jaar lang precies wist hoe het met die bronstige Han ten Broeke zat. Mark zal dat ontkennen. Hij zal vertellen dat seks hem totaal niet interesseert. Niet van hemzelf, laat staan van een ander. Maar heeft hij niks geweten? Wie heeft deze affaire dan in de overvolle doofpot van de VVD gepropt? Dat het er nog bij kon.

Wat er precies gebeurd is, weet bijna niemand. Maar het ging natuurlijk niet alleen om een verkeerd gevallen knipoogje van Han. Er was meer aan de hand. Wat ik denk? Waar er twee neuken hebben er twee schuld. Hoewel? Die mevrouw heeft natuurlijk niet zomaar een klacht ingediend bij toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die heeft daarvoor zijn Russische vakantie moeten onderbreken.

Volgens Klaas Dijkhoff had Zijlstra die Ten Broeke er toen keihard uit moeten bonjouren. Verboden met de stagiaire te hutseflutsen. Daar zijn ze niet voor. Althans niet officieel.

Uiteindelijk is het allemaal heel Haags opgelost. Vaag gesteggel met advocaten met als slotsom een slap compromis waar niemand blij mee was. Beide partijen zouden zwijgen, maar dat lukt niet altijd binnen de VVD. Na twee bier en een riedeltje dixielandmuziek loopt er altijd wel een ontevreden blazertje leeg.

Las nog wel een leuk verhaal over de jonge Han ten Broeke, die in 1995 politiek medewerker van minister Jorritsma was. Hij zat met zijn geliefde aan het kerstdiner van de VVD met Erica, Robin Linschoten en Jos van Rey een konijntje te knagen. Saaie bedoening dus. Han en zijn verloofde deserteerden stiekem en zijn met zijn tweeën door het verlaten Kamergebouw gaan dolen. Opeens stonden ze in de lege, donkere vergaderzaal, zagen de voorzittersstoel van die saaie Wim Deetman en voor ze het wisten gingen ze van bil. In die stoel.

Geweldig verhaal voor in de kroeg. Dat je het op de stoel van Deetman hebt gedaan. En dat je ook betrapt bent. Want dat werden ze. Door wie vertelt het verhaal niet. Ik hoop door Annemarie zelf. En dat zij ter plekke ontploft is. Van jaloezie uiteraard. Ze kunnen ook gesnapt zijn door Rob Oudkerk. Die hing daar in die jaren nog enthousiast rond. En was vaak op zoek naar een lekker plekje. In elk geval is Han na het heterdaadje in 1995 een aantal maanden geschorst geweest. De VVD heeft dat toen stil gehouden. Niks voor de liberalen. Doen ze anders nooit.

En wat doen we nu met Han? Wachtgeld? Misschien wil hij, omdat hij werkloos is, de onschuldige kinderen Lili en Howick naar hun Armeense weeshuis begeleiden. Ongelooflijk dat wij Nederlanders dit toestaan. Dat niemand van de 150 parlementariërs een creatieve oplossing voor deze twee onschuldige kinderen heeft. Niemand wil dat ze vertrekken en toch gebeurt het. Net als het afschaffen van de dividendbelasting. Dat wil ook niemand. Maar het gebeurt toch.

Wordt het niet de hoogste tijd dat Kamervoorzitter Arib het parlement met spoed bij elkaar roept omdat er fundamenteel iets volkomen misgaat? Waar is ons ooit zo vooruitstrevende en humane land van ooit? Roep ze bij elkaar, Khadija. Maar voor je gaat zitten moet je wel even een vochtig doekje over de zitting halen.