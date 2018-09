Dertig Nigeriaanse soldaten gedood bij aanval Boko Haram

Bij een aanval van de islamitische terreurbeweging Boko Haram op een basis van het Nigeriaanse leger zijn donderdag zeker dertig soldaten omgekomen. Dat meldt het Franse persbureau AFP zaterdag op basis van anonieme militaire bronnen.

De aanval vond plaats in Zari, een plaats in het noordoosten van Nigeria in het grensgebied met Niger. De jihadisten waren met velen, zeggen de bronnen tegen AFP. Ze kwamen aangereden in trucks en waren bewapend met zwaar militair materieel dat ze hoogstwaarschijnlijk confisqueerden bij eerdere aanslagen op legerdoelen.

De aanval, die een uur duurde, was zo heftig dat de Nigeriaanse militairen gedwongen waren zich tijdelijk terug te trekken. Later kregen ze assistentie van de lucht- en landmacht. AFP meldt op basis van een legerbron dat ook de jihadisten zware verliezen hebben geleden.

Afsplitsing

Zari, de plaats van het offensief, ligt in een gebied waar een afsplitsing van Boko Haram actief is, genaamd de Islamitische Staat van Afrika in het Westen (ISWAP). In tegenstelling tot Boko Haram richt deze factie zich nauwelijks op burgerdoelen. ISWAP heeft het voornamelijk voorzien op militairen. Of de afsplitsing ook achter de aanval van donderdag zit, is onbekend.

De afgelopen weken voerde Boko Haram meerdere aanvallen uit op doelen van het Nigeriaanse leger. Begin vorige maand kwamen vijftien soldaten om bij een aanval. Halverwege augustus demonstreerden honderden Nigeriaanse militairen op een legerbasis in het noordoosten van het land tegen uitzending naar het Tsjaadmeer, een onrustige regio. Ze schoten uit protest in de lucht.

Boko Haram is sinds 2009 actief in Nigeria. De terreurbeweging strijdt voor een eigen islamitische staat in het Afrikaanse land. Bij gevechten tussen Boko Haram en het leger zijn tienduizenden doden gevallen. Miljoenen mensen zijn voor de jihadisten op de vlucht geslagen.

Zari, waar de aanval van Boko Haram plaatsvond: