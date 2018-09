Coalitie in Jemen: aanval op schoolbus was niet gerechtvaardigd

De omstreden raketaanval in Jemen waarbij begin augustus tientallen kinderen om het leven kwamen, was militair gezien niet gerechtvaardigd. Dat concludeert een onderzoeksteam van de coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië in het land tegen de Houthi-rebellen strijdt, meldt persbureau AP. Het bondgenootschap zat achter de aanval.

Na stevige internationale kritiek op de aanval gaf de door het Westen gesteunde militaire coalitie zelf opdracht tot onderzoek. De conclusie is opvallend daar het bondgenootschap tot nu toe altijd volhield dat de raketaanval, die zeker vijftig mensen het leven kostte, legitiem was. Het onderzoeksorgaan stelt dat de verantwoordelijken berecht moeten worden en dat zij de slachtoffers moeten compenseren.

Internationaal werd er vol verontwaardiging gereageerd na het Saoedische bombardement: Aanval op kinderen wekt woede

De bekritiseerde luchtaanval vond plaats op een markt in het noorden van Jemen. Volgens Saoedi-Arabië was de aanval gericht op rebellen, die een dag eerder een raket afvuurden op de Saoedische stad Jizan (waarbij één dode viel). De kinderen die in de getroffen bus zaten waren op weg naar een schooluitje. De Saoediërs hielden na de aanval vol dat de Houthi’s kinderen als menselijk schild gebruikten, maar leverden daarvoor geen bewijs.

De onderzoekers zeggen nu dat de Saoedische coalitie haar eigen regels opnieuw moet bekijken om te voorkomen dat zoiets in de toekomst opnieuw gebeurt.

De oorlog in Jemen tussen de coalitie en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen duurt al meer dan drie jaar en kostte tot nu toe aan tienduizenden mensen het leven. De burgeroorlog brak uit in 2015 toen de sji’itische Houthi’s president Abed Rabbu Mansour Hadi afzetten. De Verenigde Naties bestempelen de dramatische situatie in het land als ‘s werelds grootste humanitaire ramp. Er heerst hongersnood en er woedt een cholera-epidemie. Meer dan 22 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.