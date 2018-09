Bertens onverwacht uitgeschakeld op US Open

Kiki Bertens is in de derde ronde van de US Open onverwacht onderuit gegaan tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. Bertens, die nu en dan flink op zichzelf mopperde, verloor in drie sets van de nummer 103 van de wereldranglijst: 7-6 (4) 2-6 7-6 (1).

De negentienjarige Vondrousova, die vorig jaar tijdens haar debuut in New York in de eerste ronde werd uitgeschakeld, toonde zich een onberekenbare tegenstander. Hoewel Bertens meer games won dan Vondrousova en ook meer punten maakte, kon ze niet tegen de Tsjechische op. Bertens maakte op Flushing Meadows te veel fouten op beslissende momenten.

“Ze bleef ervoor gaan, ze is ook een vechter”, zei Bertens over Vondrousova tegenover ANP. “Haar spel is typerend voor een linkshandige. Ze slaat veel terug en daarmee ook nog met druk op de tegenstander. Dat betekent dat je de punten echt moet afmaken en dat lukte mij in deze partij niet goed.”