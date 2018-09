Analisten: Noord-Korea bereidt militaire parade voor

In Noord-Korea wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van een nieuwe militaire parade. Dat concluderen experts van het Middlebury Instituut na het bestuderen van satellietbeelden, meldt persbureau Reuters.

Uit die beelden is nog niet op te maken of Pyongyang dan ook zijn ballistische raketten mee laat rijden, zegt directeur Jeffrey Lewis van het Oost-Aziatische programma van het instituut. “Op dit moment lijkt de aankomende parade vergelijkbaar of misschien zelfs kleiner te worden dan die in februari”, aldus Lewis tegen Reuters. Zijn team constateerde wel dat het land artillerie, infanteriedragers, luchtafweerraketten en raketwerpers ten toon gaat stellen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un sprak in juni met de Amerikaanse president Trump af dat Noord-Korea zijn kernwapen- en raketprogramma’s staakt. Daar bleek vorige maand nog weinig van terechtgekomen.

Groter

Joseph Bermudez van de in Noord-Korea gespecialiseerde site 38North.org denkt dat aankomende de parade juist wel groter is dan recente edities. Hij constateert dat het aantal opslagplaatsen op een trainingslocatie van het Noord-Koreaanse leger de afgelopen maand is toegenomen.

De raketten die het bewind van Kim Jong-un tijdens een militaire parade in april vertoonde, waren nauwelijks minder verontrustend dan een op het laatste moment afgeblazen kernproef.

Ander wapentuig dat wordt klaargezet is onder meer een aantal kustverdedigingskruisraketten en ten minste zes op vaste brandstof werkende ballistische raketten. NRC-journalist en Noord-Korea-kenner Casper van der Veen daarover: “Het voordeel van raketten die op vaste brandstof vliegen, is dat de voorbereiding van een lancering ervan niet uren duurt, zoals bij een projectiel dat vliegt op vloeibare brandstof. Daarom zijn raketten met vaste brandstof nuttiger in een strijdsituatie, om het verrassingseffect te behouden.”

Xi

Het is nog onduidelijk wanneer de parade precies gehouden zal worden, maar aannemelijk is dat dat binnen nu en twee weken gebeurt. Noord-Korea viert op zondag 9 september het zeventigjarig bestaan van het land en heeft ter ere daarvan meerdere evenementen in de planning. Reuters verwacht ook de komst van buitenlandse delegaties naar het land. Volgens geruchten is de Chinese president Xi Jinping aanwezig als eregast.