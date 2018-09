Waarom iedereen zijn zonnepanelen zou moeten registreren

Niet-geregistreerde stroomafnemers kenden we natuurlijk al. Meestal mensen met een zolder vol lucratieve planten. Inmiddels doet ook de ongeregistreerde stroomleverancier zijn intrede. Meestal mensen die ‘stiekem’ zonnepanelen op het dak hebben. Natuurlijk, een groen initiatief en met de beste bedoelingen, maar lastig voor de beheerder van het stroomnet zijn die onbekende panelen wel.

Zelfs zo lastig dat netbeheerder Stedin onlangs via satellietbeelden een schatting heeft gemaakt van het daadwerkelijke aantal zonnepanelen in Rotterdam en Delft. Ze hadden al langer het idee dat ze de nodige capaciteit ‘misten’. Maar liefst een kwart bleek niet in de boeken van de netbeheerder voor te komen. Als dit onderzoek representatief is voor het hele gebied van Stedin (Zuid-Holland en Utrecht) dan gaat het om ruim 800.000 niet-geregistreerde zonnepanelen.

Storingen

Is dit erg? Ja, zegt Stedin dat samen met Liander en Enexis de stroomkabels in de Nederlandse straat beheert. Stel bijvoorbeeld dat er een noodaggregaat bij een storing wordt ingezet. Als dan plotseling de zon gaat schijnen en ‘onbekende’ panelen stroom leveren, schakelt zo’n aggregaat zichzelf uit. Als vervolgens een wolk langsdrijft valt de productie weer weg en heb je een grote kans op nieuwe storing. En het kan ook gevaarlijk zijn voor de monteurs.

Lees ook: Als je niet oplet leveren je panelen minder stroom

Logisch dat een netbeheerder zicht wil hebben op zijn afnemers en producenten van stroom, maar leveranciers als Eneco en Nuon moeten dat overzicht toch wel hebben? Zij zitten immers tussen de klant en het netwerkbedrijf in. Maar ook zij hebben niet echt overzicht. Dat een eigenaar van panelen stroom levert aan het net, wordt bij hen automatisch verwerkt. Dat leidt tot een lagere rekening, maar daar blijft het bij.

De kans is groot dat het aantal onbekende stroomleveranciers de komende tijd alleen maar stijgt. Veel nieuwbouwhuizen krijgen nu standaard panelen op het dak en weinig nieuwe bewoners weten dat ze zich moeten aanmelden (bij energieleveren.nl).

Lees ook: De gasmeter staat voor altijd stil: zo wordt je huis energieneutraal

Tijd voor een serieuze voorlichtingscampagne die de panelenbezitter uit de kast moet halen? Wellicht is er nog een andere mogelijkheid voor de stroomsector om een beter zicht te krijgen op het net. Over twee jaar wordt de huidige salderingsregel vervangen door een nieuwe ‘terugleversubsidie’. Als die registratie verplicht maakt, melden de nieuwe eigenaren van panelen zich vast wel.