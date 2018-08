Thuis van werk moet ik meteen door met de auto naar een vriendinnenafspraak. Ik zoek een plastic flesje om met water te vullen voor onderweg maar kan zo gauw niks vinden en grijp van het aanrecht een lege wijnfles die ik snel vul. Slim, denk ik nog. Onder het rijden zet ik de fles af en toe aan mijn mond tot ik word ingehaald door een weggebruiker die irritant lang op de linkerrijstrook naast mij blijft rijden. Verbijsterd kijkt de automobilist mij aan, tikt op zijn voorhoofd, claxonneert met een woedend gezicht en geeft gas. Bij het eerstvolgende tankstation toch maar even gestopt.

