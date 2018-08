Limoncello-tiramisu

We sluiten de week af met een typisch Jamie Oliver-recept. Door de toevoeging van kersen, limoncello en witte chocolade is het als vloeken in de kerk om dit tiramisu een te noemen. Maar het lijkt er een beetje op, en het is berelekker.

Schil boven een kleine pan met een dunschiller de schil van de sinaasappels in reepjes. Knijp de citrusvruchten er vervolgens boven uit, voeg 100 ml limoncello en 2 eetlepels honing toe, en laat het mengsel op matig vuur tot een dikke siroop inkoken. Bedek de bodem van een schaal van 24 cm met de lange vingers. Meng de koude espresso met de overgebleven limoncello, sprenkel de helft hiervan over de lange vingers of cake en druk de boel een beetje aan zodat het mengsel goed geabsorbeerd wordt. Klop de mascarpone, yoghurt, vanillepasta en de overgebleven honing door elkaar, en schep de helft van het mengsel in een egale laag in de schaal. Ontpit de kersen, scheur de vruchtjes in stukjes en strooi die over de mascarpone. Leg de rest van de lange vingers erop, besprenkel met de overgebleven koffie en dek de boel af met de overgebleven mascarpone. Schep de siroop en gesuikerde schilletjes op de tiramisu en sprenkel er wat extra vergine olijfolie over. Dek de schaal af en zet hem minstens 4 uur in de koelkast. Schaaf of rasp de witte chocolade erover.