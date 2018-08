Separatistenleider Zachartsjenko omgekomen door explosie

Aleksandr Zachartsjenko, de leider van de pro-Russische Volksrepubliek Donetsk in Oekraïne, is vrijdagavond omgekomen door een bomaanslag. Dat heeft de leiding van opstandige republiek inmiddels bevestigd.

De explosie vond plaats in een restaurant in het centrum van Donetsk, rond half zes lokale tijd. Tenminste drie omstanders raakten gewond. Een van hen is volgens Russische media de minister van Belastingen Aleksandr Timofejev, die wordt beschouwd als de tweede man binnen de zelfverklaarde volksrepubliek.

Volgens de autoriteiten in Donetsk zijn meteen na de aanslag enkele verdachten aangehouden, zo meldde een anonieme bron aan het Russische persbureau Interfax. Volgens de bron gaat het om ,,Oekraïense saboteurs’’ en ,,andere betrokkenen’’. De verdachten zouden zijn aangehouden in een auto.

Rusland wijst naar Kiev

Maria Zacharova, de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, legde vanavond meteen de schuld bij de Oekraïense regering. ,,Er is reden om aan te nemen dat achter deze moord het regime in Kiev zit, dat al verschillende malen dergelijke liquidatiepraktijken heeft gebruikt tegen andersdenkenden en ongewensten’’, schreef Zacharova op haar Instagrampagina.

En vertegenwoordiger van de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe, wees die suggestie van de hand. Volgens Chef-Staf Igor Goeskov is de aanslag waarschijnlijk het gevolg van een intern conflict binnen de Volksrepubliek Donetsk of het werk van de Russische geheime dienst. ,,Wij hebben reden om aan te nemen dat de dood van Zachartsjenko het gevolg kan zijn van interne criminele conflicten onder de strijders, in de eerste plaats over de verdeling van business. Maar wij sluiten een aanslag van de Russische geheime diensten om deze verfoeilijke persoon uit de weg te ruimen niet uit.’’ Volgens Goeskov was Zachartsjenko een sta-in-de-weg geworden voor Moskou.

Zowel in de Volksrepubliek Donetsk als het naburige separtistenrepubliekje Loehansk worden regelmatig aanslagen gepleegd. Verschillende vooraanstaande commandanten lieten daarbij het leven. Vorig jaar werd de toenmalige leider van Loehansk, Igor Plotnitski, afgezet tijdens een putsch.

Gekozen leider sinds 2014

Aleksandr Vladimirovitsj Zachartsjenko (1976) was de gekozen leider van de Volksrepubliek Donetsk. In augustus 2014 werd hij voor het eerst aangesteld, na een omwenteling waarin de Rus Aleksandr Borodaj het veld moest ruimen. Zacharstjenko, een lokale elektricien, was toen al een leidende figuur in de opstand en een prominente commandant van de separatisten.

De ‘Volksrepubliek Donetsk’ scheidde zich samen met de ‘Volksrepubliek Loehansk’ af van Oekraïne in het voorjaar van 2014. Bij de burgeroorlog die daarop volgde zijn al meer dan 10.000 doden gevallen.