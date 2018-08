Politiemedewerker ontslagen voor lekken naar GeenStijl

De politiemedewerker die vorige zomer informatie lekte na een auto-ongeluk bij het centraal station in Amsterdam is ontslagen. De politie Noord-Holland bevestigt vrijdag dat de medewerker, die de identiteit van de veroorzaker van het ongeval doorspeelde aan GeenStijl, vanwege het schenden van het ambtsgeheim uit zijn functie is gezet.

Volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam is het strafrechtelijk onderzoek naar de man afgerond. De komende weken beslist de officier van justitie of hij vervolgd gaat worden.

NRC vroeg betrokken politiemensen zo gedetailleerd mogelijk te vertellen wat ze hebben gezien, gehoord en gedaan. ‘Als het om een verkeersongeluk gaat, doet godsdienst er niet toe’

Doofpot

De destijds 45-jarige man wiens identiteit door GeenStijl gepubliceerd werd, veroorzaakte op 10 juni 2017 een veelbesproken ongeluk voor station Amsterdam Centraal. Zeven mensen raakten gewond.

De politie verklaarde kort na de aanrijding dat de man diabetes had en daardoor onwel was geworden. De politie sloot snel een terroristische aanslag uit. Desondanks werd op internet gespeculeerd dat de aanrijding een terroristische aanslag was, die de autoriteiten in de doofpot wilden stoppen.

Twitteraars vonden het onder meer verdacht dat de videocamera’s rond het Stationsplein in Amsterdam het ongeluk niet hadden geregistreerd en dat de 45-jarige bestuurder meerdere dagen vastzat. Verklaringen van de politie – dat de camera’s de verkeerde kant op stonden ten tijde van het ongeluk en dat medisch onderzoek nodig was om een terroristisch motief uit te sluiten – maakten weinig verschil.

Het OM besloot in januari na “uitgebreid onderzoek” de veroorzaker van het ongeluk niet te vervolgen en de zaak te seponeren.