Politie schiet man neer op Amsterdam Centraal na steekpartij

De politie heeft op station Amsterdam Centraal vrijdagmiddag naar aanleiding van een steekincident een man neergeschoten. Twee gewonden en de verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie op Twitter. De sporen 4 en 5 zijn als gevolg van het incident afgesloten, evenals de linkertunnel. Het treinverkeer lag kortstondig stil maar werd rond één uur weer opgestart, meldt de NS.

Wat de achtergrond is van de steekpartij is onduidelijk, dus evenmin of het om een terreurdaad gaat. De politie houdt in z’n onderzoek alle mogelijke scenario’s nog open. Getuigen melden op Twitter dat er meerdere personen ruzie zouden hebben gehad op het perron. Dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is nog onbekend. Na de steekpartij zijn verschillende ambulances en een traumahelikopter richting het station gegaan.

Het station kort na het incident. Op de beelden zou het neerschieten en arresteren van de verdachte te zien zijn:

Beelden van reiziger die het station worden uitgeleid:

Dit bericht wordt aangevuld.