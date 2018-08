Opnieuw arrestaties na grote cokesmokkel Oosterhout

De politie heeft na de onderschepping van 4.000 kilo gesmokkelde cocaïne in België donderdag vijf betrokkenen aangehouden. Dat meldt de landelijke eenheid van de politie vrijdag.

De drugs met een handelswaarde van 100 miljoen euro werden woensdag in de haven van Antwerpen ontdekt in een zeecontainer afkomstig uit Colombia. De container was bestemd voor een Nederlands bedrijf en werd na de onderschepping met een klein deel van de lading doorgelaten. Een dag later hield de politie drie mannen aan tijdens het lossen van de container in het Brabantse Oosterhout.

Het ging om een 50-jarige man die naast de loods woont waar de lading gelost werd, een 22-jarige Amsterdammer en de buitenlandse chauffeur (22) van de smokkelvrachtwagen. Later arresteerde de politie nog nog twee mannen van 21 en 48 jaar uit België. De politie heeft bovendien huiszoekingen gedaan in de loods en een woning in Oosterhout. Hierbij werd communicatieapparatuur in beslag genomen. Alle verdachten zitten vast.

Vergelijkbare onderschepping deze week

De zaak vertoont opvallende gelijkenissen met een eerder incident deze week. Maandag hield de politie eveneens vijf verdachten aan in verband met een onderschepping. Ook toen ging het om een grote partij cocaïne (3.500 kilo) die verstopt zat onder een lading bananen. En bij dit eerdere incident kwam de container eveneens aan in de haven van Antwerpen en werd hij vervolgens per vrachtwagen vervoerd naar Oosterhout.

De politie weet nog niet of de twee zaken met elkaar in verband staan, maar een woordvoerder noemt het “heel opvallend” dat in een week tijd “twee behoorlijke partijen bestemd zijn voor Oosterhout”. Uit nader onderzoek moet blijken of de smokkelaars van de twee groepen met elkaar in contact stonden.