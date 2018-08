Nicaragua zet VN-mensenrechtenorganisatie uit na kritisch rapport

De Nicaraguaanse regering eist dat een mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties het land verlaat. Dit meldt het Nicaraguaanse mensenrechtencentrum vrijdag. Het nieuws komt twee dagen na de publicatie van een kritisch rapport van de VN, waarin het regeringsgeweld met harde bewoordingen wordt bekritiseerd.

Het bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens deed onderzoek naar de onrust die sinds april plaatsvindt in het Centraal-Amerikaanse land. Volgens het orgaan heeft de politie onrechtmatig burgers gedood, ook zijn onschuldige burgers verdwenen en gemarteld. De VN rekenen het de regering bovendien aan dat niet-officiële milities straffeloos geweld kunnen inzetten tegen demonstranten.

In beeld: In Nicaragua klampt president Ortega zich op bloedige wijze vast aan de macht

Na de publicatie van het rapport zei de regering van president Daniel Ortega dat het onderzoek partijdig was. Volgens Ortega hield de onderzoekscommissie geen rekening met de context waarin het geweld plaatsvond. De regering stelt dat er een “terroristische coup” op handen is en dat de demonstranten zich agressief gedragen.

Volgens NRC-correspondent Nina Jurna wil Ortega met de uitzetting van de mensenrechtenorganisatie laten zien dat hij niet met zich laat sollen:

“Een officieel instituut uitzetten is een dictatoriale actie. Hiermee wil Ortega laten zien dat hij de baas is in Nicaragua en dat hij geen kritiek duldt. Het is opnieuw een keiharde manier om zijn autoriteit te tonen.”