Moet er een nationale DNA-databank komen?

Ja, opsporing van mogelijke daders wordt dan veel eenvoudiger

Gevonden DNA-materiaal kan sneller getraceerd worden. Dat „scheelt de politie werk.” En als er door verschillende sporen meerdere mensen „in beeld” komen, „dan kun je met de huidige technieken best gemakkelijk je onschuld aantonen.” Rob ten Hove, eigenaar Nationaal forensisch adviesbureau, in het Friesch Dagblad (28/8/2018)

Ja, zo’n databank komt ook van pas bij identificatie van slachtoffers van rampen, ongelukken en aanslagen

„Op het moment dat er een tsunami over Nederland heen komt of we krijgen een aanslag zoals in de VS is geweest op de Twin Towers, dan is altijd het probleem dat je bijna niemand meer kan identificeren.” Met een databank kun je lichamelijk materiaal snel identificeren. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, in DWDD (20/11/2012)

Privacy weegt niet op tegen het belang van slachtoffers, naasten en/of nabestaanden

Privacy is in het geding, ja, maar die overweging is „een beetje snobistisch” als je die „afzet tegen het belang van ouders wier kind is vermoord of gevangenen die onschuldig achter de tralies zitten.” Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist, in een blog op Volkskrant.nl (25/12/2012)

Nee, zo’n DNA-databank is een inbreuk op de privacy, en dus onverenigbaar met een vrije samenleving

„In een rechtsstaat mag je ervan uitgaan dat de burger zelf greep heeft op de gegevens die worden verzameld, door wie dat gebeurt en hoe ze worden gebruikt. (…) Zijn handelen mag ook vergeten worden.” Folkert Jensma, juridisch commentator van NRC, in zijn column (24/11/2012)

Nee, zo’n databank kan door de overheid ook voor andere doelen gebruikt worden

„We zitten nu met een uiterst betrouwbare overheid, maar: alles wat kan, dat gebeurt vroeg of laat, het is nu al een glijdende schaal (…) Als je ziet wat er in Polen en Hongarije gebeurt; het is niet denkbeeldig dat er een andere regering komt” die de databank voor iets anders inzet. Strafrechtadvocaat Jan Vlug bij Laat op één (23/8/2018)

Nee, de praktische uitvoering leidt onvermijdelijk tot gerechtelijke dwalingen

„Een databank vervuilt per definitie. Na verloop van tijd zit elke grote databank vol met foutieve informatie en dupliceringen.” Een DNA-databank is ook „nooit waterdicht. Vroeg of laat altijd wordt elke databank gehackt”. Een databank zou „tot meer gerechtelijke dwalingen” kunnen leiden, in plaats van minder. Joris de Savornin Lohman, publicist, op The Post Online (1/5/2017)

