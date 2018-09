Kritiek op creditcardbedrijf ICS: kaart na drie weken rood staan direct geblokkeerd

Heb je een creditcard van ICS? Dan mag je na 1 november nog maar drie weken rood staan, zo werd vorige week aan klanten gemeld. Bij een langere betalingsachterstand wordt de kaart geblokkeerd totdat de schuld volledig is terugbetaald. In de huidige situatie mag je nog een maand langer rood staan tegen een boete van 2 procent.

ICS geeft namens ABN Amro, Volksbank, ANWB en Bijenkorf creditcards van VISA en MasterCard uit aan ruim 3 miljoen klanten in Nederland. Ook bankonafhankelijke VISA-creditcards zijn te verkrijgen bij ICS. De voornaamste taak van ICS is het verwerken van creditcardtransacties. ABN Amro is de volledige eigenaar van ICS.

Volgens een woordvoerder van ICS wil de creditcardmaatschappij met deze wijziging „wanbetalers actief helpen om eerder van schulden af te komen”. De blokkade van de kaart voorkomt dat de betalingsachterstand verder groeit doordat je na drie weken niets meer kunt kopen. Bovendien vervalt de boete die eerder bij de schuld werd opgeteld.

Vorig jaar was ICS juist betrokken bij een schandaal waar het klanten aan te veel krediet had geholpen

Kritiek

Maar toenemende wanbetalingen zijn niet aan de orde in Nederland, ook niet bij ICS. Volgens de woordvoerder „betalen de meeste mensen netjes”. Ook de laatste cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR) leren dat het aantal consumenten met een betalingsachterstand al zeven kwartalen terugloopt. In juli had maar 6,4 procent van bij het BKR geregistreerde Nederlanders een betaalprobleem.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is op het eerste gezicht positief over de maatregel van ICS. „Zo kunnen er geen verdere schulden ontstaan en worden onnodige boetes afgeschaft”, aldus een woordvoerder. Maar later zegt de woordvoerder dat een automatische blokkade wel heel kort door de bocht is. „Wij pleiten voor actieve voorkoming van schulden en daarvoor is maatwerk nodig. Het sluiten van poorten is geen maatwerk.”

Ook Tino Meijn, houder van een ICS-creditcard van ABN Amro vindt dat deze maatregel „alle klanten over één kam scheert”. In een blog op LinkedIn uit hij zijn frustratie: „Al meer dan 20 jaar in het bezit van een creditcard, altijd keurig op tijd betaald en nooit problemen. In een kille e-mail stelt de bank mij en alle andere klanten op de hoogte van een wijziging. Een big fuck you naar alle ABN AMRO klanten.” Aan de telefoon licht Meijn dit toe: „In die brief staat eigenlijk: jullie zijn allemaal wanbetalers. Maar de bank moet onderscheid maken tussen klanten.”

Speelruimte

Met de nieuwe speelruimte van slechts drie weken worden de creditcards van ICS de minst flexibele in Nederland. Andere grote aanbieders van creditcards in Nederland zoals ING, Rabobank en American Express hebben een ruimere regeling wat betreft rood staan, aldus Koen Kuijper van creditcard.nl, een website die creditcards vergelijkt.

Bij ING en Rabobank wordt het openstaande saldo op de creditcard direct van de betaalrekening afgeschreven. Beide banken behandelen elke klant afzonderlijk. „Ons besluit om de kaart te blokkeren hangt af van de financiële situatie van de klant”, aldus een woordvoerder van ING.

Bij Rabobank mag je bij de betaalrekening officieel 30 dagen rood staan voordat de bank een blokkade kan instellen. Bij American Express kun je pas een blokkade verwachten als er een betalingsachterstand geconstateerd is bij het BKR, dus na meer dan drie maanden.

Lees ook wat een negatieve registratie bij het BKR kan betekenen

Op reis

Hoewel Nederlanders relatief weinig gebruik maken van een creditcard, is flexibiliteit een cruciale eigenschap. Een werkende Nederlander heeft gemiddeld 0,7 creditcards, vergeleken met 2,6 bij een Amerikaan, 2,5 bij een Spanjaard en 4,7 bij een bewoner van Taiwan, blijkt uit cijfers van creditcard.nl. Volgens de laatste cijfers van De Nederlandsche Bank zijn er 6,4 miljoen creditcards in Nederland in omloop, maar de creditcard wordt bij minder dan 1 procent van alle betalingen aan de kassa gebruikt.

Volgens een enquête van creditcard.nl gebruikt het merendeel (62 procent) van Nederlanders de creditcard alleen in het buitenland. Woordvoerder van Betalingsvereniging, die geldstromen in Nederland monitort, bevestigt dit aan de telefoon: „Betalen in het buitenland is de enige reden waarom we een creditcard hebben”. En ver van huis is het controleren van kasstromen stukken moeilijker, waardoor begrip en flexibiliteit van creditcardmaatschappij belangrijker worden.

Als er iets mis gaat vlak voor vertrek of tijdens de reis, kan men in de vervelende situatie terechtkomen dat de creditcard opeens geblokkeerd is, zonder veel betaalalternatieven. Zo schrijft Meijn in zijn blog: „Dan merk je middenin de nacht ergens in het buitenland na een lange vermoeiende reis dat je geen overnachting kunt betalen omdat je misschien een keer 5 euro te laat hebt overgeboekt. Waanzin!”