Lady Gaga in klassieke tranentrekker

Je hebt sterren en iconen. Op het prettig relaxte Lido ontstond vrijdag een koortsachtige sfeer toen Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, de Amerikaanse popster, in een bootje arriveerde voor de wereldpremière van A Star is Born op het festival van Venetië. Peroxideblond, in hagelwitte jurk; haar Marilyn Monroe-moment. „Ik wilde altijd een filmster zijn.”

A Star is Born, Hollywoods klassieke tranentrekker die al aan zijn vierde versie toe is, blijkt een bemoedigend acteerdebuut. Lady Gaga speelt Ally, een jonge, onzekere zangeres die wat aanrommelt in een dragqueen-revue als daar op een nacht rockster Jackson Maine (Bradley Cooper) binnen waggelt, op zoek naar drank. Hij raakt betoverd en geeft haar een kans, maar hun liefde komt onder druk als zij tot superster uitgroeit terwijl hij verloedert door drank en pijnstillers.

A Star is Born draait om vrouwen: je hebt het over de versie van Barbra Streisand (1976) of Judy Garland (1954). Maar zij excelleren muzikaal: de emotionele tragiek komt van de heren: Kris Kristofferson, James Mason en nu Bradley Cooper, die in A Star is Born een zeer geslaagd regie- en zangdebuut maakt. De dames mogen handenwringen.

Roddelpers ruikt bloed

„Het was een echte uitwisseling”, zei Gaga op de persconferentie. „Bradley accepteerde mij als actrice, ik hem als zanger.” Iedereen vond elkaar briljant, geweldig en fantastisch op het Lido, want voorzichtigheid is geboden: een deel van de roddelpers ruikt bloed vanwege een anekdote die Lady Gaga herhaalde. Toen ze in volle oorlogskleuren op haar eerste screentest arriveerde, verwijderde Bradley Cooper met een nat doekje haar make-up: hij wilde Stefani Germanotta, kwetsbaar en onzeker. Niet Lady Gaga. Voor deze ‘shapeshifter’ die zich altijd verstopt onder haute couture en pancake was dat een confronterend moment. „Ik was nooit het mooiste meisje in de kamer.”

‘Creepy’, oordeelt de roddelpers, want cliché’s zijn er om te bevestigen: Bradley Coopers charme is aan de louche kant. Toch lijkt het een noodzakelijke interventie: kwetsbaarheid is een vereiste in deze Hollywoodmythe over het onzekere eendje dat een zwaan wordt dankzij de liefde van een machtige, verlepte man. Misschien is A Star Is Born op zich gewoon een creepy Hollywoodsprookje. Maar toch, ook in deze versie, ontroerend.

Niet dat Lady Gaga zich met Ally identificeert, benadrukte ze op jet Lido. „Toen ik op mijn 19e professioneel muzikant werd, ging ik er totaal voor”, zei ze. „Ik sleurde mijn piano van gig naar achterafbar, geloofde volledig in mezelf.” En dat zou ze nog steeds doen als ze niet was doorgebroken. Lady Gaga: „Ik ben Ally niet. Die heeft het al opgegeven en dankt haar carrière aan de liefde van een man.” De waarheid? Onzekere meisjes worden geen popicoon.