‘Laat hem zijn plas in de moskee afmaken’

Als het aan de Amsterdamse imam Yassin Elforkani had gelegen, dan had Geert Wilders de cartoonwedstrijd over Mohammed best mogen laten doorgaan. „Die vrijheid heeft hij”, twitterde de imam vrijdag. Wel vindt hij de afgelasting „een verstandig besluit” van Wilders. „Ik ben blij dat hij aan de veiligheid van zijn medemensen denkt.”

Geert Wilders wilde een cartoonwedstrijd organiseren in de fractiekamers van de PVV over de profeet Mohammed. De winnaar zou 10.000 dollar krijgen. Na internationale bedreigingen en de arrestatie van een terreurverdachte die hem zou willen vermoorden, gelastte hij vrijdag de wedstrijd af.

Elforkani (36), een van de bekendste imams van Nederland, preekte vrijdag tijdens het middaggebed in een moskee in Rotterdam over „het grote examen” dat moslims de afgelopen dagen hebben moeten maken; hoe te reageren op de zoveelste „provocatie” van de PVV-politicus. Voorafgaand aan zijn preek legt Elforkani uit dat moslims zich niet moeten laten leiden door boosheid of verdriet over de „beledigingen” maar Wilders welwillend, ja liefdevol, tegemoet moeten treden. „Dat vraagt ons geloof”, vertelt hij, zittend in een zijkamer van moskee De Middenweg in Rotterdam. De wijkagent houdt een oogje in het zeil.

De oproep tot „barmhartigheid” maakte deze week op sociale media al reacties van sympathie los, maar kwam de jonge imam ook te staan op verwensingen, als zou hij heulen met de vijand en zijn geloof verraden. „Ik ben dat gewend”, zegt Elforkani. „Net als Wilders word ook ik met de dood bedreigd. Dat is moeilijk voor iemand als ik, met een vrouw en kinderen. Daar lig ik soms wakker van, ook omdat ik anders dan Wilders niet word beveiligd.”

Toch is er geen andere weg dan die van de liefde, en begrip voor Nederlanders die Frank of Marjolein heten, bij wie de islam nu eenmaal negatief te boek staat. „Ik wil de zachte kant van het geloof laten zien.” Het debat met Wilders is niet zo interessant. „Ik win liever een hart dan een debat.”

Lees ook: Plots besluit om wedstrijd te stoppen is typisch Wilders

Gigantische chaos

Ruim honderd mannen en ongeveer twintig vrouwen schuifelen de gebedsruimte in. Elforkani houdt de „beste broeders en zusters” voor dat er de laatste dagen een „gigantische chaos” is ontstaan, en dat sommige mensen deze chaos misbruiken om haat te zaaien. Dat je als moslim boos en verdrietig bent als mensen als Wilders jouw geloof bespotten, is „geen probleem”, zegt de imam, en logisch. Het is alleen zaak niet „je eigen boosheid te strelen”, maar in het geloof de kracht te vinden voor barmhartigheid.

Zoals ooit de profeet een man die in een moskee stond te plassen niet woedend in de kraag greep, maar hem uit barmhartigheid zelfs de kans bood „zijn plas af te maken”. Die houding is wat het geloof van gelovigen vergt. „Het zou toch een ramp zijn als we juist nu ons zouden laten meeslepen door onze emoties?” Hij snikt, wrijft de tranen uit zijn ogen, en preekt weer verder. „We moeten ons niet laten leiden door de hardheid in de samenleving.”

Hij roept komende week uit tot ‘week van de profeet’, als een liefdevol tegenoffensief naar de samenleving. „Leg op Facebook uit wat de profeet onder barmhartigheid verstaat.” Enkele andere moskeeën, vertelt hij later, gaan het voorbeeld volgen.

Niet schreeuwen

De woorden klinken vertrouwd in deze moskee, die „tolerant is, niet etnisch georganiseerd, en die ruimte biedt voor verschillende gezindten”, zegt Stefanie Danopoulos (36), voorzitter van het moskeebestuur.

Dat in Pakistan „heethoofden” woedend zijn, betekent niet dat Nederlanders dat voorbeeld moeten volgen. „Het is laag om iemand te willen beledigen. Maar je moet niet gaan schreeuwen of boos worden, daarmee verlaag je je tot het niveau van die ander.”

Zo denken andere moskeebezoekers er ook over. „Heb iedereen lief, dat is het beste voor de wereld”, zegt Eric Emmerik. „Zelfs de mensen die ons haten. Anders maak je het probleem alleen maar groter.” Twee mannen die alleen hun voornaam willen noemen zijn het er mee eens. „Wat Wilders zegt, gaat bij mij het ene oor in en het andere oor uit”, zegt Saïd. „Hij loopt in z’n eigen val. Hij graaft z’n eigen graf.” Net als de profeet werd ook Jezus bespot. En net als Jezus is het antwoord van de profeet: liefde. „Wij mensen zijn allemaal hetzelfde. En er is maar één God”, zegt Abdul.

Een enkele bezoeker, zoals Mohamed Toensi, erkent dat barmhartigheid tonen moeite kost. „De profeet is belangrijker dan mijn vader en moeder, vrouw en kind, en als die wordt beledigd, dan doet dat pijn.” Gelukkig, zegt hij, vertegenwoordigt Wilders niet de Nederlandse samenleving. Maar, peinst hij: „Waarom is er geen wettelijk verbod op godslastering?” Zo’n verbod bestond wel in Nederland, maar werd vijf jaar geleden geschrapt.