KNMI: warmste zomer in driehonderd jaar

Extreem warm, zeer zonnig en zeer droog. Zo vat het KNMI de zomer van 2018 samen. Volgens het meteorologisch instituut was deze zomer de warmste in zeker driehonderd jaar.

Dat blijkt vrijdag, de laatste dag van de meteorologische zomer, uit cijfers van het KNMI over juni, juli en augustus. De gemiddelde temperatuur was in die drie maanden op het meetpunt in De Bilt 19 graden, waar 17 gemiddeld is. De voorheen heetste zomers waren in 2003 en 1826.

Deze zomer kende twee bijna op elkaar aansluitende hittegolven: van 15 tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. Alle zomermaanden waren zeer warm, met als uitschieter juli die met 20,7 de op twee na warmste juli was sinds 1901. De hoogste temperatuur werd op 26 juli in Arcen gemeten en lag op 38,2 graden: slechts 0,4 graden onder de hoogste temperatuur ooit door het KNMI in Nederland gemeten.

Bekijk ook de foto’s Dit zijn jullie mooiste foto’s van de droogte in Nederland

Droogte

De zomer van 2018 was tevens de droogste zomer sinds 1906, schrijft het KNMI. Deze zomer viel over het land 105 millimeter regen. Ruim de helft van het gemiddelde van 225 millimeter neerslag, aldus het weerinstituut. In juli viel slecht 11 millimeter neerslag, waar 78 millimeter normaal is. Daarmee was deze juli de droogste maand sinds het KNMI startte met de waarneming.