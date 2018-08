Juncker wil af van wintertijd

De Europese Commissie dient deze vrijdag een voorstel in om te stoppen met het verzetten van de klok in het voor- en najaar. Dat heeft Jean-Claude Juncker vrijdagochtend gezegd tegen de Duitse tv-zender ZDF. Volgens de Commissievoorzitter moet de zomertijd in de hele Europese Unie de nieuwe standaardtijd worden.

Volgens Juncker is een meerderheid van de Europeanen voor afschaffing van zomer- en wintertijd. “De mensen willen het, dus doen we het.” Volgens een recente online enquête, gehouden in juli en augustus onder 4,6 miljoen Europeanen, wilde ruim 80 procent van de Europeanen af van het verzetten van de klok. Volgens de enquête heeft het grootste deel van de geraadpleegde respondenten de voorkeur voor de zomertijd als standaardtijd.

In het voorjaar, in de laatste dagen van maart, wordt omgeschakeld van zomertijd naar wintertijd door de klok één uur vooruit te zetten. Eind oktober schakelen we weer over op standaardtijd, of wintertijd, en gaat de klok één uur terug. Als zomertijd de nieuwe standaard wordt, blijft het ‘s winters in de ochtend langer donker. In de zomer blijft het dan ‘s avonds langer licht.

Als de Europese Commissie het plan doorzet, moeten de EU-lidstaten en het Europees Parlement nog instemmen met de wijziging. Nederland kent vanaf 1976 zomer- en wintertijd. In 2002 werd winter- en zomertijd in Europese regels gevat. Lidstaten mogen daarom niet besluiten op eigen initiatief met het omschakelen te stoppen. Finland, de meest noordelijke van de 28 EU-lidstaten, riep dit dit jaar op om te stoppen met het winter- en zomertijd, meldt persbureau Reuters.

