IS-aanhanger die aanslag wilde plegen op May krijgt levenslang

Een 21-jarige IS-aanhanger is vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij de Britse premier Theresa May wilde vermoorden middels een aanslag. Naa’imur Zakariyah Rahman werd in november gearresteerd toen hij onderweg was naar 10 Downing Street in Londen, het adres van de premier.

Rahman kwam in het vizier van de autoriteiten doordat hij via de chatapp Telegram tegen een undercover-agent zei dat hij May wilde vermoorden. Hierna gaven agenten, die zich voordeden als aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS), Rahman een neppe bom en een nep bomvest. De destijds 20-jarige was in de veronderstelling dat de bom even krachtig was als degene die gebruikt was bij de aanslag in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

‘Zoveel mogelijk doden’

Volgens de rechter wilde Rahman de bom laten ontploffen voor de deur van 10 Downing Street. Zijn doel zou zijn om zoveel mogelijk agenten, toeristen en omstanders te doden. Daarna had hij de woning van May willen bestormen om de premier te onthoofden en zichzelf op te blazen. Volgens de rechter mag de man, afkomstig uit Birmingham, nooit meer vrij komen:

“Rahman is een zeer gevaarlijk persoon en het is moeilijk om te voorspellen wanneer, als dit überhaupt ooit gebeurt, hij zal deradicaliseren en geen bedreiging meer vormt voor de samenleving.”

Rahman zou door zijn oom zijn geïnspireerd om de aanslag te plegen. Het familielid was naar Syrië afgereisd om voor IS te vechten, waar hij omkwam bij een drone-aanval. Twee andere ooms van Rahman werden in 2016 opgepakt op verdenking van het financieren van terrorisme.