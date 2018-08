FNV eist bevriezing AOW-leeftijd, anders geen pensioenakkoord

Vakbond FNV eist dat de AOW-leeftijd niet verder stijgt dan 66 jaar. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga vrijdagochtend in een interview met Trouw.

Met de uitspraken zet FNV de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers onder druk. De partijen onderhandelen al maanden in stilte over het nieuwe stelsel. Voor 18 september, Prinsjesdag, moet er een pensioenakkoord liggen. Het kabinet maakte donderdagavond bekend de begroting sluitend te hebben. De vraag is wat er in de plannen staat over pensioenen.

De overheid wil de AOW-leeftijd geleidelijk laten stijgen tot 67 jaar in 2021. “De AOW-leeftijd is sinds de invoering in 1956 altijd constant geweest, terwijl de levensverwachting fors is gestegen”, schreef minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) onlangs in een Kamerbrief. Daarna wil hij de pensioenleeftijd laten meestijgen met de levensverwachting.

KPMG maakte vrijdagochtend bekend dat de levensverwachting minder hard stijgt dan eerder verwacht werd, waardoor ook de AOW-leeftijd volgens de accountants minder snel verhoogd hoeft te worden.

Elzinga zegt in Trouw dat zonder aanpassing van de AOW-leeftijd een pensioenakoord ver weg is. FNV zette de uitspraken van de vicevoorzitter kracht bij door vrijdagochtend acties aan te kondigen. De vakbond schrijft:

“Vóór Prinsjesdag moet het kabinet kiezen: geld vrijmaken voor een eerlijk pensioen, of op voet van oorlog treden met werkenden.”

‘Hoelang moet ik nog?’

Elzinga licht de aangekondigde acties toe: “Tot twee keer toe hebben opeenvolgende kabinetten de AOW-leeftijd verhoogd, terwijl onze achterban bezig is met de vraag: hoelang moet ik nog?” Tegen Trouw zegt hij dat de onderhandelaars er bijna uit zijn, maar dat van een akkoord pas sprake kan zijn als “op alle onderdelen overeenstemming is”. Elzinga:

“Zonder aanpassingen van de AOW-leeftijd, waar het kabinet over beslist, gaan wij geen akkoord sluiten. Ik verwacht dus van minister Koolmees dat hij ook een stap zet”

De door het FNV aangekondigde acties, op 8 september op het Beursplein in Amsterdam, richten zich behalve op het bevriezen van de AOW-leefijd ook op het indexeren van de pensioenfondsen en pensioenen voor mensen zonder vast dienstverband.

Zowel de overheid, die de AOW uitkeert vanuit de staatskas, als de vakbonden, die via de cao afspraken maken met werkgevers over pensioenen, hebben een deel van de verantwoordelijkheid voor de oudedagsvoorziening in handen.