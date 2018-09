Een ark vol met bedreigde kikkers

Een ‘Reddingsvlot voor Kikkers’: dat is het project ‘Balsa de los Sapos’ van de katholieke universiteit van Quito, in Ecuador. De biodiversiteit in het land is groot – er leven alleen al 531 soorten amfibieën – maar vooral in het Amazonegebied worden honderden kikkersoorten met uitsterven bedreigd. De aantallen nemen snel af door olieboringen, houtkap, klimaatverandering en de amfibieënschimmel Batrachochytrium dendrobatidis en daarom is er de ‘kikkerark’. Daar proberen biologen de zeldzame soorten te fokken, zoals de Atelopus sp (links, tweede van boven).

Centrolenidae sp, in de volksmond bekend als kristalkikkers. Exemplaar woonachtig in de Balsa de los Sapos. Gevonden in oktober 2009 in Esmeraldas, Ecuador. Dit exemplaar is de enige van haar soort in de Balsa. Geslacht onbekend.

Peter Lipton Atelopus sp. Exemplaar woonachtig in de Balsa de los Sapos. Gevonden in januari 2009 bij het dorp 9 de Octubre, Ecuador. Er wonen 3 exemplaren in de Balsa.

Fotograaf Peter Lipton (die ook als beeldredacteur werkt bij NRC) zette in 2012 in Ecuador de kikkers op de foto, waaronder Gastrotheca testudinea (linksboven) en Hilocyrus sp (linksmidden: „Van sommige soorten – zoals de Hyloscirtus psarolaimus, rechtsboven – is er maar één exemplaar op de ark. Het is onduidelijk of er nog in het wild levende exemplaren zijn. Daarom nemen de biologen van alle soorten DNA af, zodat ze een databank kunnen aanleggen.”

Telmatobius cules. Exemplaar woonachtig in de Balsa de los Sapos. Gesmokkeld uit Peru, in beslag genomen en gedoneerd aan de Balsa. Dit vrouwelijk exemplaar komt van oorsprong uit het Titicaca meer tussen Peru en Bolivia.

Peter Lipton Hyloscirtus larinopygion. Exemplaar woonachtig in de Balsa de los Sapos. Gevonden als metamorf in september 2008 bij Carchi, Ecuador. Dit exemplaar is een van de drie van haar soort in de Balsa. Geslacht onbekend.

Niet alle kikkers zijn even zeldzaam. De Cruziohyla craspedopus (rechtsonder ) en Centrolenidae sp (links, tweede van onder) komen vrij vaak voor. De Telmatobius culeus (linksonder) komt uit het Titicacameer op de grens van Peru met Bolivia, maar is uit handen van smokkelaars gered. De foto’s zijn van 5 september tot en met 21 oktober te zien op het BredaPhoto Festival.