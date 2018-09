De schatkamer van de Kamer

De ruimte heet ‘kast’ – en groter is die ook niet. Tot aan het plafond staan doosjes in alle soorten en maten, penningen, vazen en klokjes. Dit is een van de schatkamers van de Tweede Kamer, de ruimte waar de geschenken worden bewaard die het parlement en zijn voorzitter krijgen.

Hasna Bajraktarevic, beheerder van de parlementaire kunstcollectie, opent met fluweel beklede doosjes. Trekt tapijten van de plank. Hier, een Afghaans kleed, geschonken door president Karzai in 2008. Een struisvogelei met afbeelding van Nelson Mandela. Een Noord-Afrikaans kamelenkussen. Een leren map voor brieven uit Opper-Volta.

Van veel van de 312 cadeaus is niet bekend wanneer ze werden gegeven, soms zelfs niet door welk land. Kamervoorzitters moeten geschenken boven de vijftig euro opgeven in het geschenkenregister, maar ze mogen ze wel houden. De andere items belanden in deze kast.

De grootste doos bevat een jas uit Kazachstan, gegeven in 1990.

De kleinste een piepklein traditioneel Colombiaans plattelandsbusje. Een aantal bijzondere cadeaus staat in vitrines bij de publiekstribune, zoals een parelmoeren kerststal die Yasser Arafat gaf aan Wim Deetman.

Soms zeggen de cadeaus iets over de geschiedenis: vlak na de val van de dictatuur kreeg de Tweede Kamer een handgeschreven versie van de nieuwe Spaanse grondwet, en vlak voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een fluwelen plankje met penningen uit iedere Sovjetrepubliek.

Maar veel geschenken zijn vooral vreselijk kitscherig.