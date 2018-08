Chileense justitie onderzoekt 119 misbruikzaken in Kerk

De Chileense justitie doet onderzoek naar drie keer zoveel misbruikzaken binnen de Katholieke Kerk in dat land als tot nu toe bekend was. In totaal worden 119 zaken bekeken, maakte justitie vrijdag bekend. Tot nu toe stond de teller op 38. Er wordt onderzoek gedaan naar 167 mensen, onder wie zeven bisschoppen en 96 priesters.

De overige aangeklaagden zijn geestelijken met een lagere rang. Van twintig personen is niet bekend wat voor rol zij binnen de Kerk vervulden. Het aantal slachtoffers van de zaken die nu worden onderzocht, schatten lokale media op 179. Onder hen zouden 79 minderjarigen zijn.

Doofpotaffaire

Chili is in de ban van een grootschalig misbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk in het land sinds bekend werd dat bisschop Juan Barros een seksschandaal in de doofpot stopte. Barros zou jarenlang opzettelijk stil hebben gehouden dat priester Fernando Karadima, Barros’ voormalige mentor, veelvuldig minderjarigen misbruikte.

Paus Franciscus liet na de onthullingen onderzoek doen naar de Katholieke Kerk in Chili. Het resultaat was een vernietigend rapport waarin stond beschreven hoe bisschoppen bewijzen van misbruik vernietigden, verdachte geestelijken overplaatsten en klachten niet serieus namen. Na een vierdaags crisisberaad boden alle bisschoppen van Chili hun ontslag aan - iets wat nog nooit eerder is gebeurd.