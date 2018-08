Cambodja veroordeelt Australische filmmaker wegens spionage

De Australische filmmaker James Ricketson (69) is door een rechtbank in Cambodja veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor spionage. Dat melden de persbureaus Reuters en AP. Ricketson maakte in juni vorig jaar met zijn drone beelden van een bijeenkomst van de inmiddels verboden oppositiepartij CNRP.

Voor wie of wat de Australiër zou hebben gespioneerd werd ook tijdens zijn proces niet duidelijk. Uit het vonnis van de rechter Seng Leang:

“De rechtbank van Pnom Penh heeft besloten James Ricketson te veroordelen en geeft hem een celstraf van zes jaar voor spionage en het verzamelen van informatie die schadelijk is voor de natie, tussen december 2010 en juni 2017″

Ricketson komt volgens Reuters al meer dan twintig jaar in Cambodja en heeft meerdere documentaires gemaakt over het land en zijn inwoners. Tijdens het proces is hem verweten dat hij op de hand van de oppositie is. Zelf houdt hij vol dat de contacten die hij met partijen als CNRP had puur uit journalistieke overwegingen waren. “Voor welk land spioneerde ik dan?”, riep hij vrijdag toen zijn politiebusje wegreed.

Australië

Zijn familie toont zich bezorgd over hoe het hem nu verder zal vergaan. “James is al bijna zeventig en niet in goede gezondheid. Onze familie is ontzettend bang voor wat er met hem gebeurt.” De familie hoopt en rekent op de nieuwe Australische regering van premier Morrisson. Die zei bij een werkbezoek aan Jakarta dat Ricketson op alle consulaire steun kan rekenen die bij een dergelijk scenario past.

Advocaat Kong Sam Onn zei tegen AP dat hij en Ricketson nu gaan overleggen over hun opties. Dat zijn er twee, hield hij voor. Ricketson kan in hoger beroep gaan, of de straf accepteren en bij premier Hun Sen om gratie vragen.