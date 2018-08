Australische priesters weigeren meldplicht seksueel misbruik

De katholieke kerk in Australië gaat niet akkoord met een meldplicht voor seksueel misbruik. Die boodschap staat in de vrijdag gepubliceerde reactie op aanbevelingen van een onderzoekscommissie, die een dergelijke meldplicht voorstelde.

Priesters die tijdens de biecht bekentenissen over kindermisbruik horen, zouden dat moeten melden bij de autoriteiten. “Ondoordacht”, noemt de kerk dit voorstel van de commissie, die vijf jaar onderzoek deed en haar verslag vorig jaar uitbracht.

Vrijheid van religie

Het biechtgeheim is echter een “niet-onderhandelbaar element van ons religieuze leven” en belichaamt een “verstandhouding tussen de gelovige en God”, zo zei aartsbisschop van Brisbane Mark Coleridge, voorzitter van de Australische bisschoppenconferentie, vrijdag op een persconferentie. Dit maakt het voorstel van de commissie “onuitvoerbaar”. “Dit maakt kinderen niet veiliger en ondermijnt zeer waarschijnlijk de vrijheid van religie.”

Het omvangrijke onderzoek toonde aan dat tussen 1950 en 2010 ongeveer 2.400 priesters, 7 procent van de Australische katholieke geestelijken, beschuldigd zijn van seksueel misbruik.

De aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, trad in mei af nadat een rechtbank hem schuldig had bevonden aan het verzwijgen van seksueel misbruik van twee jongens door een priester in de jaren zeventig. Wilson is de hoogste geestelijke binnen de hele katholieke kerk die naar aanleiding van misbruikschandalen is veroordeeld. Zijn straf werd deze maand bepaald op één jaar huisarrest; de maximale straf was twee jaar cel.

Paus Franciscus

Ook buiten Australië verkeert de katholieke kerk in zwaar weer door misbruikschandalen. Zo zouden ook het Vaticaan en paus Franciscus zelf wetenschap hebben gehad van seksueel misbruik in de Verenigde Staten dat in juni aan het licht kwam. Deze beschuldiging werd vorig weekeinde geuit door aartsbisschop Carlo Maria Viganò, de voormalige pauselijke nuntius in de VS.

Volgens Viganò wist de top van de katholieke kerk al sinds zeker 2000 van misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick, maar werd niet ingegrepen. Franciscus zelf heeft – ook na zijn uitverkiezing tot paus in 2013 – volgens Viganò nog sancties tegen McCarrick ongedaan gemaakt. In juli werd McCarrick zijn kardinaalstitel ontnomen. Een dergelijke kerkelijke straf voor een geestelijke was in geen tachtig jaar voorgekomen.