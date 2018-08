Apache-piloot Roy de Ruiter ontvangt Militaire Willems-Orde

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag Apache-piloot Roy de Ruiter geridderd in de Militaire Willems-Orde. De Ruiter ontving de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding vanwege verschillende heldhaftige optredens tijdens zijn uitzending als gevechtsvlieger en air mission commander in Afghanistan van 2007 tot 2009.

Traditiegetrouw maakte de koning pas bij de uitreiking de specifieke reden voor de onderscheiding bekend. De koning benoemde een aantal situaties waarin De Ruiter op moedige wijze handelde. Zo leidde hij met gevaar voor eigen leven de Talibaan af waardoor de strijders hun locatie verraadden. Hiermee beschermde hij Britse en Nederlandse grondtroepen “terwijl de granaten langs de cockpit scheerden”, zo beschreef de koning.

Volgens de koning toonde De Ruiter, destijds kapitein, zich herhaaldelijk vasthoudend, vakkundig, vernieuwend en onverschrokken. Ook heeft hij “op exceptionele wijze blijk gegeven van moed en trouw”.

“U zocht de grenzen op van het tactisch mogelijke. U gebruikte geweld alleen proportioneel. Uw moed is imponerend en u heeft herhaaldelijk het leven van anderen boven uw eigen veiligheid gesteld.”

Gedurfde keuzes

De Willems-Orde is de hoogste militaire onderscheiding in Nederland en is een “beloning voor daden van moed, beleid en trouw“. “We kijken bijvoorbeeld of hij keuzes heeft gemaakt die anderen niet hadden durven maken”, zei minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in juni toen bekend werd dat De Ruiter geridderd zou worden.

Marco Kroon in opspraak Marco Kroon uit Den Bosch kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde opgespeld. Twee jaar later werd de majoor door justitie beschuldigd van het bezit van een verboden wapen, en van cocaïne. Van dat laatste werd hij vrijgesproken, maar Kroon kreeg wel een boete van 750 euro voor het bezit van vier stroomstootwapens. In januari van dit jaar stelde het Openbaar Ministerie opnieuw een onderzoek naar Kroon. Kroon had gezegd dat hij op een geheime missie in Afghanistan was ontvoerd, waarna hij een van zijn gijzelnemers had doodgeschoten. Het OM vond “geen aanwijzingen” van strafbare feiten en sloot het onderzoek in juli.

De Amsterdammer is de derde militair die sinds de Koreaoorlog in de jaren vijftig een Willems-Orde krijgt. Zijn twee voorgangers waren kapitein (destijds) Marco Kroon in 2009 en majoor Gijs Tuinman in 2014. Beiden waren lid van het Korps Commandotroepen. In 2016 kreeg dat volledige korps een Militaire Willems-Orde.

Op een persconferentie in juni zei hij te hebben getwijfeld over het accepteren van de Willems-Orde. Hij wist toen nog niet waarom hij zou worden onderscheiden. Hij had de orde het liefst in een “afgesloten ruimte” zonder media-aandacht opgespeld gekregen. “Dit is een erkenning voor daden uit het verleden”, zei De Ruiter. “Zo is het mij uitgelegd.”