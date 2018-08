Anti-Wildersmars in Pakistan beëindigd

In Pakistan is een massale demonstratie tegen de ingetrokken cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders afgeblazen. Dat laat Tehreek-i-Labbaik (TLP), de conservatief-islamitische partij die de mars had georganiseerd, vrijdag weten.

Woensdag begonnen boze Pakistanen aan een mars van Lahore naar de hoofdstad Islamabad, waar ze van de overheid wilden eisen dat er een einde werd gemaakt aan de plannen van Wilders. De PVV-leider organiseerde een cartoonwedstrijd rondom hun profeet Mohammed in het gebouw van de Tweede Kamer. Nu Wilders die wedstrijd af last is hun doel bereikt, schrijft TLP vrijdag.

“De vervloekte Wilders trek cartoonwedstrijd terug na een protest van TLP.”

Volgens TLP heeft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood daarna persoonlijk gevraagd de demonstratie af te lasten.

Cartoonwedstrijd

Wilders kondigde in juni aan om een cartoonwedstrijd rondom de profeet Mohammed te organiseren in het gebouw van de Tweede Kamer, met een prijzengeld van 10.000 dollar (zo’n 8.500 euro). De politicus haalde zich er de woede van moslims wereldwijd mee op de hals, in het bijzonder in Pakistan. Conservatieve moslims hebben ernstige bezwaren tegen het maken van afbeeldingen van de profeet.

In het land werden de afgelopen week al meerdere demonstraties gehouden. In grote steden werden foto’s van Wilders en van de Nederlandse vlag verbrand en leuzen geroepen.

De mars van radicale moslims tegen de competitie van de PVV-leider bracht de nieuwe Pakistaanse premier Imran Khan deze week in het nauw.

Sinds Wilders zijn wedstrijd aankondigde ontving hij naar eigen zeggen niet alleen zelf een reeks dreigementen, Nederland ook. In Pakistans buurland Afghanistan hield het ministerie van Defensie Nederlandse militairen zoveel mogelijk binnen omdat de Talibaan op had geroepen tot geweld tegen Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste het reisadvies voor Pakistan aan. In Den Haag werd dinsdag een Pakistaan gearresteerd omdat hij had gedreigd een aanslag te plegen op het Wilders en op het gebouw van de Tweede Kamer. Zijn voorarrest werd gisteren verlengd.

Voor de PVV-leider donderdagavond reden zijn cartoonwedstrijd af te blazen. “Ik wil niet dat moslims de cartoonwedstrijd gebruiken als excuus voor islamitisch geweld. Onschuldige mensen mogen nooit het slachtoffer worden van islamitische terreur.”