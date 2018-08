Amsterdam krijgt nieuw cultureel centrum in oude kogelfabriek aan Noordzeekanaal

In een voormalige kogelfabriek aan de oever van het Noordzeekanaal, een plek die over tien jaar deel zal uitmaken van de metropool Amsterdam, wordt voorjaar 2019 een groot cultureel centrum geopend: Het Hem, huis van kunst en cultuur.

Het centrum is een initiatief van Amerborgh. Deze investeringsmaatschappij van Alex Mulder (1946), een ondernemer die groot is geworden in de uitzendbranche, investeert regelmatig in kunst en cultuur. Amerborgh financierde de musical Soldaat van Oranje en bezit in Amsterdam de Rode Hoed, Felix Meritis, het Compagnietheater en het bezinningscentrum De Nieuwe Liefde.

In het kunstcentrum zullen ook een restaurant, een (film)theater en een hotel worden gebouwd. Voor de verbouwing van de oude munitiefabriek, een stoer gebouw met in de kelder een 200 meter lange schietbaan, is OMA ingehuurd, het architectenbureau van Rem Koolhaas.

Twee oud-directeuren van culturele instellingen in de hoofdstad gaan het kunstcentrum leiden. Kim Tuin, voorheen van de stichting NDSM-werf, wordt de artistiek leider. Mark de Kruijk, zeven jaar het hoofd van de Westergasfabriek, is aangesteld als zakelijk leider.

Het artistiek programma wordt in het najaar bekend. Het enige dat Amerborgh daarover kwijt wil, is dat Het Hem zich niet zal beperken tot beeldende kunst en ook ruimte zal bieden aan andere disciplines.