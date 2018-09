Helena de Schepper (14): ‘Als ik boos ben moet je uit mijn buurt blijven’

Foto Khalid Amakran Naam: Helena de Schepper (14), Wijchen Zit in: 2 vmbo basis/kader Woont met: vader en moeder Vader: arbeidsongeschikt Moeder: leidinggevende in supermarkt

Dierenvellen

„Mensen zeggen vaak tegen mij: je bent in het verkeerde jaar geboren. Ik hou van oude stijl. Een platenspeler. Een jukebox. Zo’n telefoon met zo’n draad eraan. Veel mensen luisteren naar rap, ik naar Purple Rain of Amy Winehouse. Mijn kamer is country. Koeienkoppen met hoorns, veel dierenvellen. Ik heb een hoeden-, een schoenen- en een bandanacollectie. En ik heb een zwak voor oudere auto’s, vooral Amerikaanse.”

‘We gaan je niet verliezen’

„Mijn vader was dakdekker, maar zijn rug is kapot. Toen ik klein was is hij een paar keer geopereerd. Was dat eindelijk achter de rug, kreeg mijn moeder borstkanker. Elke dag gingen mijn vader en ik naar het ziekenhuis. Mijn vader moest elke dag huilen. ‘Het komt goed, het komt goed’, zei hij, ‘we gaan je niet verliezen.’ Ik heb er niet heel veel last van gehad. Het was natuurlijk erg, het bleef door je hoofd spelen. Maar je moet wel gewoon de draad oppakken en doorgaan met je leven. Toen het clean was kwamen mijn ouders naar school om het te vertellen. Het was in de derde. Ik ging janken en rende meteen naar mijn moeder. Iedereen in de klas ging huilen. De juf zei: Ga naar huis, ga het lekker vieren.”

Beetje strak

„Ik ben dag in dag uit in de sportschool. Ik vind het belangrijk voor mezelf: adrenaline, conditie, bewegen, spieren. Ik hoef er niet gespierd uit te zien. Wel een beetje strak, niet te dik. Ik hou ook erg van tekenen en foto’s nemen: van de natuur, mijn hond, mezelf. Laatst waren er op school naaktfoto’s gemaakt van een meisje, door haar vriendje. Hij had ze op zijn telefoon en liet ze aan anderen zien. Het wordt steeds vaker gevraagd van meisjes. Toen mijn vriendje het ook vroeg heb ik hem meteen de deur uitgegooid. De week erna had hij weer een ander meisje. Die heeft hij het ook gevraagd. Veel meisjes worden misleid door jongens en gaan erin mee. Ze staan voor schut op school en dan gaan ze van school af.”

Foto Khalid Amakran Foto Khalid Amakran Foto Khalid Amakran

Tappen

„Eerst wou ik in het leger. Naar oorlogsgebied, mensen helpen. Maar toen ging ik doordenken. Het is natuurlijk zwaar werk. Het kan ook in één keer afgelopen zijn. Nu wil ik of iets in de beveiliging, of in een kroeg. Tappen. Ik hou wel van een feestje.”

Boos

„Als ik boos ben, ben ik mezelf niet. Dan moet je niet te dicht bij mij in de buurt komen. Ik heb een keer een ruit kapotgeslagen op school toen ik ruzie met iemand had. Die persoon had mij zo kwaad gemaakt. Er werd gescholden met kanker. Dat is een gevoelige snaar bij mij. Dat wordt dan speciaal naar mij geroepen. Daar kan ik boos om worden, ja.”