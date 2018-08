243 leerlingen VMBO Maastricht alsnog geslaagd

Een groot deel van de examenleerlingen van VMBO Maastricht wier eindexamen ongeldig was verklaard, krijgt alsnog een diploma. Vrijdag kregen namelijk 243 leerlingen die vorige week hersteltoetsen maakten, te horen dat ze zijn geslaagd. Dat meldt het ministerie van Onderwijs.

Daarmee hebben inmiddels 285 vmbo’ers van de in totaal 353 hun middelbare school afgerond. Eerder kregen ruim veertig tieners het goede nieuws. Twintig leerlingen waren al gezakt vanwege hun cijfers: bij hen was duidelijk dat ze ook met een herkansing niet konden slagen. De komende dagen gaat de school met de overige 48 leerlingen die nog niet geslaagd zijn in gesprek over een volgende herkansingsmogelijkheid.

‘Zomer vol onzekerheden’

“Voor veel leerlingen en ouders komt er een eind aan een zomer vol onzekerheden”, reageert minister Slob (Onderwijs, CU). “Het papiertje dat deze leerlingen nu hebben bemachtigd is en blijft waardevol. Leerlingen kunnen daar ondanks alles heel trots op zijn.”

Na een inspectie bleek afgelopen zomer dat alle leerlingen van de twee scholen van VMBO Maastricht een of meerdere vakken niet hadden afgerond. Daarom werden de centrale eindexamens vervolgens ongeldig verklaard.

Eerder stelde de minister al dat er sprake was van bestuurlijk falen bij VMBO Maastricht. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar de kwestie, de uitkomsten worden in de loop van het najaar verwacht. “We willen het risico op dit soort incidenten in de toekomst minimaliseren”, concludeert de minister.

Leerlingen van de scholen zijn nog boos en gefrustreerd, zegt de interim-bestuurder van VMBO Maastricht Jan Rijkers tegen ANP. “We kunnen niet alle boosheid weghalen bij de leerlingen die zo lang op hun diploma moesten wachten.”