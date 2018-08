‘Wegbeheerder wist dat brug Genua onveilig was’

De onderhoudsdirecteur van de verantwoordelijke wegbeheerder waarschuwde in februari de Italiaanse overheid voor de staat van de Morandibrug in Genua. Dat schrijft het Italiaanse tijdschrift L’Espresso woensdag.

In een brief op 28 februari maant de medewerker van Autostrade het ministerie van Transport om haast te maken met de goedkeuring van een project ter versterking van de brug, om zo de veiligheid van het viaduct te waarborgen. Op 14 augustus stortte de brug in: 43 mensen kwamen om.

Wegbeheerder Autostrade, in handen van de familie Benetton, liet eerder weten dat er geen aanwijzingen waren voor urgente problemen en dat het zich hield aan het normale onderhoudsschema. De Italiaanse overheid zegt in een reactie op de berichtgeving van het tijdschrift dat de brief niet alarmerend bedoeld was, maar de goedkeuring van het reparatieproject probeerde te versnellen.

In een aanvullende reactie herhaalt Autostrade dat L’Espresso de zaak opblaast. De brief zou onderdeel zijn van “de gewone communicatie” waarmee om goedkeuring gevraagd wordt voor het uitvoeren van het onderhoud.

“De interpretatie van het weekblad, dat het zou zijn gegaan om een ‘alarmbrief’ die waarschuwde voor het ‘niet veilig zijn’ van het viaduct, is dus absoluut misleidend en onwaar.”

Debat over infrastructuur Het vingerwijzen is begonnen in Genua

Luchtbel

In het lopende onderzoek van het Italiaanse openbaar ministerie naar de zaak wordt voor het eerst ook een mogelijke oorzaak voor het instorten van het viaduct genoemd, schrijft het Italiaanse persbureau Ansa vandaag. In één van de staalkabels zou een luchtbel zijn ontstaan, wat de kabel verzwakt heeft.

De Guardia di Finanza heeft als onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek ook een verslag uit de jaren tachtig boven water gehaald waarin de architect van de brug schrijft zich te verbazen over de snelle achteruitgang van de bouwmaterialen.

Bij het instorten van een groot deel van het wegdek op 14 augustus kwamen 43 mensen om het leven. Zo’n 200 meter wegdek viel 45 meter naar beneden: tientallen auto’s werden meegesleurd. Het grootste deel van het puin viel in een riviertje, maar de onderliggende bebouwing werd ook getroffen door de brokstukken.

Nasleep ramp Genua Onderhoud wegen weer in handen van de staat

’Binnen acht maanden nieuwe brug’

Autostrade begon woensdag met het uitkeren van schadevergoedingen aan gezinnen en bedrijven in het getroffen gebied.

Het bedrijf kondigde vorig week aan 500 miljoen euro in een noodfonds te stoppen, waarvan ook een nieuwe brug gebouwd moet worden. Het bedrijf zegt die in acht maanden te kunnen bouwen. De beroemde Italiaanse architect Renzo Piano heeft een ontwerp aangeboden. De uit Genua afkomstige Piano ontwierp onder meer het Centre Pompidou in Parijs en het Amsterdamse museum NEMO.