VVD-Kamerlid Ten Broeke weg om verhouding met fractiemedewerkster

Tweede Kamerlid van de VVD Han ten Broeke stapt op vanwege onthullingen in HP/De Tijd over een verhouding die hij vijf jaar geleden had met een jongere fractiemedewerkster. Zijn integriteit “mag geen onderwerp van discussie worden”, schrijft Ten Broeke donderdag in een verklaring, en daarom legt hij zijn functie neer.

Ten Broeke (49) schrijft dat hij in 2013 een “kortstondige en intieme” relatie had met de vrouw, die toen 25 jaar was. Zelf zat de politicus toen al in de Tweede Kamer. Daardoor was er sprake van een ongelijkwaardige relatie, geeft Ten Broeke toe.

De medewerkster beschuldigde Ten Broeke na afloop van de affaire van grensoverschrijdend seksueel gedrag, schrijft HP/De Tijd. Ten Broeke erkent dat ze die beschuldiging tegen hem heeft geuit. De vrouw deed haar verhaal tegenover Kamerlid Matthijs Huizing, die ermee naar toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra stapte. Die zag de ernst van de aantijgingen van de vrouw in, en adviseerde haar aangifte te doen.

‘Niets onoorbaars gebeurd’

Ten Broeke zelf verklaarde destijds tegen Zijlstra dat de relatie met wederzijdse instemming plaatsvond. Als argument voerde hij aan dat de vrouw meerdere keren bij hem had geslapen, en andersom. Ook nu houdt Ten Broeke in zijn verklaring vol dat er “los van de ongelijkwaardige relatie niets onoorbaars is voorgevallen”. “Het was niet oké, had niet mogen gebeuren en zal niet meer gebeuren.”

Uiteindelijk werd de kwestie intern afgehandeld. De vrouw besloot toch geen aangifte te doen. Ook Ten Broeke, die van Zijlstra het advies had gekregen aangifte te doen wegens smaad, stapte niet naar de politie. Ten Broeke en de medewerkster tekenden een overeenkomst waarin ze afspraken niet meer over de zaak te praten. Zijlstra bevestigt dat.

Later liet de VVD op voorspraak van Zijlstra nog een integriteitsonderzoek uitvoeren, zonder daarover naar de buitenwereld te communiceren. De uitkomst van het onderzoek is geheim - zeker is alleen dat Ten Broeke daarna nog vijf jaar heeft kunnen aanblijven als Kamerlid.

De fractiemedewerkster wilde volgens HP/De Tijd niet publiekelijk op de kwestie ingaan. Ze houdt zich aan de geheimhoudingsovereenkomst die ze met Ten Broeke sloot.

Kandidaat voor ministerschap

Han ten Broeke zat sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de VVD en voerde voornamelijk het woord over buitenlandse zaken. Hij gold lange tijd als een kandidaat voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken, maar aan het Binnenhof gingen al maanden geruchten dat er een reden was dat Ten Broeke dit niet kon worden.

Over die geruchten schrijft hij dat “in de formatie het glashelder was dat Halbe Zijlstra vóór mij in de rij stond”. Toen Zijlstra snel moest aftreden, kon Ten Broeke naar eigen zeggen geen minister meer worden: “ik zat in een medisch traject waardoor ik een paar maanden uit de roulatie ben geweest.”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei donderdag in een reactie dat “Kamerleden geen relaties dienen te hebben met medewerkers”. Hij vindt niet dat de zaak vijf jaar onder de pet is gehouden. “Maar als zoiets zou gebeuren terwijl ik fractievoorzitter was, zou dat einde Kamerlidmaatschap betekenen.”

Nu Ten Broeke uit de Kamer vertrekt, is Tobias van Gent in principe degene die hem opvolgt. Van Gent stond bij de Kamerverkiezingen van maart vorig jaar op de 43e plek. Hij is nu Provinciale Statenlid voor de VVD in Zeeland.