Vrij zijn is...beter leren barbecuen

Op een industrieterrein in Delft bevindt zich de barbecuehemel. Met een biertje in de hand verlekkeren zwijgzame mannen zich aan rekken met stalen borstels, zakjes rooksnippers en pizzastenen. En natuurlijk aan barbecues. Oer-Webers staan nederig naast de nieuwste modellen, met „app-gestuurde digitale grilltechnologie” of bijna complete keukens, zoals de gasbarbecues uit de Summit-serie, prijs: 3.999 euro.

Chris Janssen (46) een van de eigenaars van Barbecue-Exclusief rent door de showroom. Behalve dat hij hier het hogere segment barbecues verkoopt, geeft hij workshops, van Streetfood tot Smoking.

De deelnemers aan Barbecue Basic – zeventien mannen, een vrouw – staan om hem heen. De meesten hebben aardig wat ervaring. Maar er is ook een stel dat zijn barbecue pas een keer gebruikt heeft. „Ik heb nog weinig gedaan met zones”, verzucht de man.

Wat de problemen zijn, vraagt Janssen de deelnemers. „M’n eerste stukjes verbranden altijd. Daarom begin ik tegenwoordig maar met het goedkoopste vlees”, zegt Paul Kleyweg (62). Hij kreeg de workshop voor Vaderdag. Bij meer deelnemers is de start een probleem: „Ik begin altijd met een rookgordijn.” Niet helemaal te vermijden, aldus Janssen: „Nodig je buurvrouw uit, dat is de beste remedie.”

Je hoeft niet die man in dat leren schort in die tuin vol vrienden te zijn die keihard staat te werken, het kan heel relaxed Chris Janssen

Ervaren barbecueërs zijn er ook. Ze spreken over de temperatuur controleren of direct en indirect grillen. Richard Mens (57) maakt zo een beenhammetje – even insnijden en karamelliseren –, maar: „de vraag blijft waar je je ventilatiepunt zet.” Hij is hier met zonen Maarten (27) en Jelle Mens (25).

‘Low en slow”, doceert Janssen, ofwel: „een lage temperatuur en lange runs voor een sappig eindproduct. Je hoeft niet die man in dat leren schort in die tuin vol vrienden te zijn die keihard staat te werken, het kan heel relaxed.”

Een woord dat vaak valt is voorbereiding. Hamburgertjes pers je de avond ervoor, kolen zet je twintig minuutjes in de firestarter terwijl je een biertje pakt.

Na de instructie maken ze een hamburger Italian Stallion, met gehakt, zout, oregano en een topping. Daarna volgen gepekelde zalm op appelrookhout en aardappelfrites. Terwijl de regen van de partytent stroomt, vliegt Janssen van barbecue naar barbecue.

De groep is los. Briketten opwarmen kan gewoon in een kachelpijp, zegt iemand. Aanmaakblokjes: stukjes hout met een scheut diesel. Of leg eens een meter worst op je barbecue. Hoogtepunt is een drie centimeter dikke rib-eye, ‘reverse-sear’, eerst garen, dan dichtschroeien. Zwijgend wordt ie opgepeuzeld.

Tijdens het nagerecht (ook fruit kan je grillen) overlegt de familie Mens over de aanschaf van een hamburgerpers. „Bij De Blokker zijn ze goedkoper”, probeert vader nog. Maar zoon Jelle zwaait al met de pers: „Ik kook nooit, maar toch heb ik idee dat ik ’m nodig heb.”