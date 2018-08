Tekening 13-jarige jongen veroorzaakte bomdreiging Eindhoven Airport

De bomdreiging die vorige maand leidde tot de ontruiming van een Ryanair-vliegtuig op Eindhoven Airport is veroorzaakt door een tekening van een 13-jarige jongen. Daarop stond “hoe je een vliegtuig kan laten ontploffen”, laat het OM donderdag weten.

Justitie gaat de uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige jongen niet vervolgen. Hij heeft de tekening op 9 juli weliswaar expres in het toestel achtergelaten, maar verklaarde nadat het OM hem had opgespoord dat hij geen serieuze bedoelingen had. De jongen ging ervan uit dat het wel duidelijk zou zijn dat de tekening niet echt het werk was van een terrorist.

De officier van justitie heeft de jonge tekenaar nog wel streng toegesproken en uitgelegd dat hij voor flinke hinder heeft gezorgd. Na de vondst van de tekening besloot de gezagvoerder tot ontruiming van het vliegtuig, dat eigenlijk naar het Schotse Edinburgh had moeten vliegen. Een speurhond werd het toestel in gestuurd om naar explosieven te zoeken.

Ondanks dat de bomdreiging loos alarm bleek, hadden passagiers er veel last van. Aankomende vluchten liepen vertraging op doordat ze niet meteen mochten doorrijden naar de aankomsthal. Sommige vertrekkende vluchten werden omgeleid via Schiphol, terwijl andere helemaal niet doorgingen. Ongeveer tweehonderd reizigers liepen zo bijna een dag vertraging op.