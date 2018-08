PSV loot Barcelona, Ajax in groep met Bayern

PSV en Ajax krijgen in de groepsfase van de Champions League allebei te maken met tegenstanders van formaat. Bij de loting donderdagavond werden de Eindhovenaren in een groep geplaatst met onder meer FC Barcelona, terwijl de Amsterdammers onder andere Bayern München tegenkomen.

Landskampioen PSV komt uit in groep B, waarin het niet alleen tegen de winnaar van de Spaanse competitie moet spelen, maar ook tegen Tottenham Hotspur en Internazionale. Ajax ontmoet in poule E naast de Duitse recordkampioen ook Benfica en AEK Athene.

Real Madrid probeert dit seizoen zijn vierde Champions League-titel op rij te winnen. De Spaanse club, zonder de naar Juventus vertrokken vedette Cristiano Ronaldo, is ingedeeld in een groep met AS Roma, CSKA Moskou en het Tsjechische FC Viktoria Pilsen.

Kwalificatie

Komend seizoen spelen er voor het eerst sinds 2010 twee Nederlandse teams in de hoogste Europese clubcompetitie. Dat is opmerkelijk, omdat er juist bij deze editie van de Champions League voor het eerst niet meer automatisch een plaats gereserveerd was voor de Nederlandse kampioen. PSV moest zich via de play-offs kwalificeren, wat de club deed door BATE Borisov te verslaan. Ajax zette achtereenvolgens Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev opzij.

Alle andere Nederlandse clubs zijn voor komende voetbaljaargang uitgespeeld op Europees niveau. AZ, Vitesse en Feyenoord mochten proberen zich te kwalificeren voor de Europa League, maar slaagden daar niet in. Kairat uit Kazchstan schakelde AZ uit, FC Basel was te sterk voor Vitesse en Feyenoord blameerde zich tegen het Slowaakse Trencin.

De volledige loting voor de groepsfase van de Champions League:

Groep A

Atlético Madrid (Spa)

Borussia Dortmund (Dui)

AS Monaco (Fra)

Club Brugge (Bel)

Groep B

FC Barcelona (Spa)

Tottenham Hotspur (Eng)

PSV (Ned)

Internazionale (Ita)

Groep C

Paris Saint Germain (Fra)

Napoli (Ita)

Liverpool (Eng)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep D

Lokomotiv Moskou (Rus)

FC Porto (Por)

Schalke 04 (Dui)

Galatasaray (Tur)

Groep E

Bayern München (Dui)

Benfica (Por)

Ajax (Ned)

AEK Athene (Gri)

Groep F

Manchester City (Eng)

Sjachtar Donetsk (Oek)

Olympique Lyon (Fra)

Hoffenheim (Dui)

Groep G

Real Madrid (Spa)

AS Roma (Ita)

CKSA Moskou (Rus)

FC Viktoria Pilsen (Tsj)

Groep H

Juventus (Ita)

Manchester United (Eng)

Valencia (Spa)

Young Boys (Zwi)