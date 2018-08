Promotiecampagne GroenLinks wekt ongemak bij publieke omroep

Nadia Moussaid, presentator van Laat op één, zei zelf direct al dat het voor haar ook „een experiment was om een gesprek zo te beginnen”. GroenLinks-leider Jesse Klaver kreeg maandagavond in het televisieprogramma het podium om een ode te brengen aan de gewone man en vrouw. Mooie pr voor GroenLinks, dat beelden van de uitzending via sociale media verspreidde. Dat leidde tot ongemak bij omroep KRO/NCRV, die de partij vroeg de beelden offline te halen.

GroenLinks heeft de ambitie „een brede volkspartij” te worden en niet alleen hoogopgeleide, Randstedelijke kiezers te trekken. Daarom deed Klaver, in aanvulling op de meet-ups met de achterban, het afgelopen jaar een ‘kantinetour’. Bij verenigingen, bedrijven en op scholen ging hij in gesprek met ‘de gewone man’. Als hij één ding had geleerd, zei hij bij Laat op één, dan is het dat thuiszorgmedewerkers, agenten en leraren te weinig gewaardeerd worden. Vandaar zijn ode in het programma aan deze „doorzetters, de aanpakkers, de vechtjassen en de klasbakken”.

Op sociale media werden vraagtekens geplaatst bij het podium dat Klaver bij de publieke omroep kreeg om zijn boodschap te brengen. Toen hij de beelden ook op Facebook en Twitter voor promotie ging gebruiken, vroeg KRO/NCRV de beelden weg te halen. Volgens een woordvoerder omdat GroenLinks geen toestemming voor het gebruik ervan had gevraagd. De partij was hier verbaasd over, laat de woordvoerder van Klaver weten. „Partijen van links tot rechts plaatsen heel vaak en fragmentje uit een programma online”, zegt hij. Toch besloot de partij direct gehoor te geven aan het verzoek. Klaver twitterde dat GroenLinks discussie wil „over de inhoud, niet over de beelden”. Dus werd in plaats daarvan de tekst online gezet.

jesseklaver Jesse Klaver We kregen vragen over de gedeelde beelden van de ode die ik uitsprak in Laat op één. We willen discussie over de inhoud van de ode, niet over de beelden. Daarom vervangen we ‘m hieronder met de tekst. https://t.co/iZSvYTWps9 29 augustus 2018 @ 14:04 Volgen

Het is niet voor het eerst dat ophef ontstaat over vermeende GroenLinks-promotie via de publieke omroep. In augustus vorig jaar besloot BNN/VARA na kritiek de uitzending van de documentaire Jesse af te gelasten. De documentaire was gemaakt door Joey Boink, die tijdens de verkiezingscampagne voor de laatste Kamerverkiezingen werkte als ‘beeldvoerder’ van Klaver.