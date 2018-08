Podcaster op wereldtournee met pornoroman van vader

Jim Sterling is een ‘grote maar korte’ man en slechts gekleed in een ‘vlekkerige zwarte string’ op het moment dat de luisteraar kennis met hem maakt. Hoofdpersoon Belinda ontmoet Jim nadat hij zich ‘stampend’ door een doolhof in de buitenlucht een weg naar haar toe heeft gebaand. Zijn schaamhaar is langer dan zijn kleine Jim, constateert hoofdpersoon Belinda. De grote korte man is een zakenrelatie, natuurlijk. Aan de slag. Maar ‘wist hij wel dat hij haar alleen maar kietelde?’

Het concept van de podcast My Dad Wrote a Porno is even simpel als geniaal: Jamie Morton leest de erotische roman voor die zijn vader, een gepensioneerde bouwvakker, heeft geschreven. Vader dacht: wat de schrijver van Fifty Shades of Grey kan, kan ik ook. Inmiddels heeft hij onder het pseudoniem Rocky Flinstone meerdere delen geschreven.

Samen met beste vrienden Alice Levine en James Cooper becommentarieert Morton giechelend het verhaal. Belinda blinked (Belinda knippert) moet de lezer volgens de auteur ophitsen, maar prikkelt vooral de lachreflex. Hoofdpersoon Belinda Blumenthal is de directeur van ‘Steeles potten en pannen’, daar begint het al mee. Ze houdt zich vanaf dag één voornamelijk bezig met ballen en vleesenveloppen. Volgens de achterflap: „De klantenkring is zo groot dat Belinda over de hele wereld mensen kan fucken.”

My Dad Wrote a Porno begon in 2015 en inmiddels zijn er drie seizoenen. De gratis afleveringen zijn meer dan honderd miljoen keer gedownload. In Amsterdam is zondag in theater de Meervaart een theatershow van het trio, die onderdeel is van een heuse wereldtournee. Alleen Levine is professioneel radiomaker. De makers zijn geen comedians, al doen ze er niet voor onder. De show is uitverkocht, maar op Ticketswap worden af en toe nog kaartjes aangeboden. Naar verluid doen de drie vrienden tijdens zo’n avond ook drankspelletjes (een shotje elke keer dat het over ‘tieten’ gaat?). En toeschouwers moeten de posities aannemen die worden beschreven in het boek (spoiler: onmogelijk). Het boek is uitgegeven met commentaar van Jamie Morton werd in Groot Brittannië – waar ze vandaan komen – een bestseller. Deze week maakte HBO bekend dat My Dad Wrote a Porno volgens jaar te zien is als ‘comedy special’.

Jouw vader is een echte borstenman

‘Rocky Flinstone’, zijn echte naam is niet bekend, ging met zijn boek als eerste naar zijn enige zoon. Wat vond hij ervan? Jamie, een beetje gegeneerd maar zich ook wel bewust van de komische noot, nam het boekwerk mee naar de kroeg. Voor de luisteraar is het alsof ze daar ook is: te midden van dat melige drankgelag met vrienden. Bijvangst is dat we ook nog leren hoe moeilijk romanschrijven eigenlijk is. De auteur vergeet Belinda per abuis te laten praten in het eerste hoofdstuk. Ze knippert alleen maar met haar ogen, terwijl ze zich tijdens het sollicitatiegesprek toch meteen van al haar kleren moet ontdoen.

Rocky Flinstone gebruikt niet bepaald sexy woorden om het menselijk lichaam en de daad te omschrijven. Borsten ‘gutsen’ over de rand van een bustier. En wist u dat die twee op ‘granaatappels’ lijken? Als hoofdpersoon zich voor de zoveelste keer van haar bh ontdoet, ‘bungelen’ ze ‘los’. Hot. Levine: „Jouw vader is echt een borstenman”. Tepels worden gestreeld met lange vingernagels en er zijn ‘stomende vagina’s’ in het spel.

Pijnlijk wel: de vader van Jamie Morton denkt dat hij echt een goede serie heeft geschreven. In een interview met The Guardian zegt Morton dat we voorlopig nog niet van de funporn af zijn. „Hij stopt maar niet met schrijven. We hebben het geprobeerd.” Er is genoeg materiaal voor een nieuw seizoen, geschreven in het tuinhuisje. „Van mijn moeder mag hij niet meer in het huis werken.”