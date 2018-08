Oud-premier Schotte moet staat 1,8 miljoen Antilliaanse gulden afstaan

De oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte moet de staat ruim 1,8 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 840.000 euro) afstaan die hij tijdens zijn regeringsperiode onrechtmatig heeft verkregen. Dat heeft een rechtbank op het eiland donderdag besloten. Zijn partner Cicely van der Dijs hoeft geen geld terug te betalen.

De beslissing volgt op een eerdere veroordeling van Schotte door het gerechtshof in Willemstad. De leider van de MFK, de grootste oppositiepartij op het eiland, werd een jaar geleden schuldig bevonden aan ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.

Schotte had onder meer steekpenningen aangenomen van de Italiaanse casinobaas Francesco Corallo om een politieke campagne te betalen. De politicus kreeg drie jaar gevangenisstraf. Ook mocht Schotte vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen. Zijn partner Van der Dijs, die mee had geholpen met het witwassen, kreeg vijftien maanden celstraf waarvan zes voorwaardelijk.

Het OM besloot eiste vervolgens ook nog geld dat hij onrechtmatig had verkregenterug. De rechtbank hield de oude wetsbepalingen aan ten tijde van de strafbare feiten, waarin nog niet was vastgelegd dat in dergelijke strafzaken een gezamenlijke betalingsverplichting kan worden opgelegd. Ook al is volgens de rechtbank sprake van gezamenlijk voordeel, kan dit geld daarom niet ook bij Schottes partner Van der Dijs worden gevorderd.

Afgestraft in verkiezingen

Schotte, die uitgesproken tegen Nederlandse bemoeienis op het eiland is, was van 2010 tot 2012 minister-president van Curaçao. Daarna zat hij weer in het parlement. Toen het kabinet van premier Hensley Koeiman viel in 2016, kon Schotte een interim-regering vormen. Tijdens de verkiezingen die volgden, werd de politicus afgestraft voor de schandalen rondom zijn corruptie en fraude. Eugene Rhuggenaath, van de liberale partij PAR, werd minister-president.