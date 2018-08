Nederlandse campings drukker bezocht

Voor het eerst in jaren is het aantal gasten op Nederlandse campings toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de hand van cijfers over de eerste helft van 2018.

Met name het aantal buitenlandse gasten kende in die periode een aanzienlijke groei. Er kwamen in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 9 procent meer buitenlandse campinggasten naar Nederland dan in diezelfde periode in 2017. De buitenlandse vakantiegangers komen vooral uit Duitsland (77 procent) en België (12 procent).

Van januari tot juni dit jaar vierden in totaal bijna 1,6 miljoen kampeerders vakantie op Nederlandse bodem, een stijging van 7,5 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Het aantal binnenlandse gasten nam met bijna 7 procent toe.

Trendbreuk

Het zijn opvallende cijfers: in de voorgaande vijf jaar werd de Nederlandse camping juist vrijwel altijd minder populair. Zo was het aantal gasten vorig jaar nog 3,5 procent lager dan in 2016. Alleen in 2016 vond een minieme stijging plaats van 0,5 procent.

De sterkste groei vond plaats in Groningen. 40.000 campinggasten kwamen in de eerste helft van 2018 af op de noordelijke provincie, een toename van bijna 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De provincie met het meeste campingbezoekers was Gelderland. 256.000 gasten deden de grootste provincie van het land aan.

Ook het hotelbezoek in Nederland nam toe. Met ruim 14 miljoen gasten noteerde het CBS daar een stijging van ruim 6 procent. Het aantal hotelgasten in Nederland groeit al jaren, in 2017 zelfs met ruim 10 procent.