Mysterieuze val uit flat van Belgische topman in Moskou: werd hij geduwd?

Een topman die op klaarlichte dag uit het raam valt, dan gaan in Rusland alle alarmbellen af. Woensdagmiddag viel de Belgische topmanager Bruno Charles De Cooman, directielid van het Russische staalconcern Novolipetski Steel (NLMK) uit het raam van zijn woning op de negende verdieping van het ‘Huis aan de Kade’, een appartementencomplex in het centrum van Moskou. Zijn overlijden werd bevestigd door het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en door NLMK.

Hoewel het politieonderzoek nog loopt, luidt de vraag die sinds het incident in Russische en internationale media wordt opgeworpen: is De Cooman misschien uit het raam geduwd?

Volgens bekenden van De Cooman, zo meldden Russische media, was er geen reden om te denken dat hij zich van het leven wilde beroven. Hij was nuchter, leefde alleen en zou met de auto even bij zijn woning zijn gestopt om iets op te halen. „Volgens de chauffeur die De Cooman naar de Serafimovitsj-straat reed, waren ze van plan om verder te rijden, ging de topmanager naar zijn appartement en viel hij uit het raam”, schreef persbureau Tass woensdag.

In Sovjetjaren vielen dissidenten wel eens uit het raam

Ook de locatie van de val leidde direct tot speculaties. Het ‘Huis aan de Kade’, gelegen tegenover het Kremlin, was in Sovjetjaren een prestigieus wooncomplex voor de politieke elite. Op het hoogtepunt van Stalins terreur in de jaren 30 lichtte de KGB er vrijwel dagelijks functionarissen van hun bed richting kamp en executieplaats.

Daarnaast staat ‘de val uit het raam’ in Rusland bekend als beproefde tactiek om tegenstander het zwijgen op te leggen. In april van dit jaar viel journalist Maksim Borodin zijn dood tegemoet in Jekaterinenburg. Hij deed onderzoek naar de onderwereld en naar de inzet van Russische huurlingen in Syrië, en had twee dagen eerder alarm geslagen over verdachte figuren rond zijn woning. Hoewel de politie zijn dood niet als verdacht aanmerkte, gaan Borodins collega’s uit van een aanslag.

Lees ook: Is de Russische onderzoeksjournalist Borodin vermoord of sprong hij uit het raam?

Eind oktober overleed oppositie-activist Aleksej Stroganov in Moskou na een val uit het raam. Volgens de politie was hij dronken, oppositieleider Ilja Jasjin gaat echter uit van moord, de man zou eerder zijn aangevallen. In 2014 viel de Britse vastgoedontwikkelaar Scot Young, betrokken bij Russische witwasserij, uit het raam in het VK - volgens de lijkschouwer was er niet genoeg bewijs voor zelfmoord. In Oekraïne werd vorig jaar een bekende politicoloog uit het raam geduwd, en ook in Sovjetjaren vielen dissidenten wel eens uit het raam.

Wat de doodsoorzaak van De Cooman betreft, moet de politie uitsluitsel geven. Die verklaarde donderdag geen directe aanwijzingen te hebben voor een misdrijf. De Cooman was sinds 2017 bij NLMK – het vierde staalbedrijf van Rusland– verantwoordelijk voor innovatie. Het bedrijf kwam in de problemen nadat de VS importheffingen op staal invoerde